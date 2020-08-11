Mutlu olduğunuz bir anda aklınıza “Kesin kötü bir şey olacak” ya da “Çok güldük, kesin başımıza bir şey gelecek” türünde inanışlarınız var mı? Eğer cevabınız “Evet” ise bu durum çerofobiye işaret ediyor olabilir. Peki, çerofobi nedir? Mutluluk fobisi belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

ÇEROFOBİ (MUTLULUK FOBİSİ) NEDİR?

Mutluluk fobisi olarak da adlandırılan çerofobi, mutlu olmak için mantıksız bir isteksizlik yaşayan kişilerde görülen; bireylerin sürekli kötü bir şey düşünerek mutlu ve neşeli olmaktan korkma rahatsızlığıdır.

Çerofobi sözcüğü, Yunanca'da “memnunum” anlamına gelen chairo‘dan gelir ve temel olarak eğlenceli bir şeye katılmaktan kasıtlı olarak kaçınma çabasına neden olan bir fobi çeşididir.

Çerofobi, yaygın olarak kullanılmayan veya iyi tanımlanmayan zihinsel sağlık durumlarının teşhisi için ana kaynak olan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında (DSM-5) yer almaz, ancak bazı tıp uzmanları çerofobiyi bir tür endişe olarak sınıflandırmaktadır. Çerofobisi olan bir kişi muhtemelen her zaman üzgün değildir, sadece onlara mutluluk getirebilecek olaylardan ve etkinliklerden kaçınırlar.

ÇEROFOBİNİN NEDENLERİ?

Bazen çerofobi, bir kişinin başına güzel birşey gelmesi veya hayatının iyi gitmesiyle, ardından başına kötü bir olayın geleceğine inanmasından kaynaklanabilir. Sonuç olarak, mutlulukla ilgili faaliyetlerden korkabilirler çünkü gerçekleşmeden kötü bir şeyleri önleyebileceklerine inanırlar. Bu genellikle birinin geçmişte fiziksel veya duygusal travmatik bir olay yaşadığı durumdur.

İçine kapanık insanların çerofobi yaşama olasılığı daha yüksektir. İçine kapanık biri, tipik olarak bir veya birkaç kişiyle görüşmeyi ve arkadaşlık etmeyi tercih eden kişidir. Grup ortamlarında, gürültülü mekanlarda ve çok sayıda insanın bulunduğu yerlerde korkabilir veya kendilerini rahatsız hissedebilir.

Mükemmeliyetçiler, çerofobi ile ilişkili olabilecek başka bir kişilik türüdür. Mükemmeliyetçi olanlar mutluluğu sadece tembel ya da yetersiz insanların bir özelliği olarak algılayabilirler. Sonuç olarak, onlara mutluluk getirebilecek faaliyetlerden kaçınabilirler çünkü bu faaliyetler verimsiz olarak görülür.

ÇEROFOBİ BELİRTİLERİ

– Bir sosyal buluşmaya davet edildiğinde endişe hissi.

– Kötü bir şeyin gerçekleşeceği korkusundan dolayı olumlu yaşamsal değişimler sağlayabilecek fırsatları görmezden gelme.

– “Eğlenceli” etkinliklere katılmayı reddetmek.

– Mutluluğu düşünmenin kişiyi kötü veya fena birisi yapacağı düşüncesi

– Mutluluğu düşünmenin kötü bir olayın gerçekleşeceği anlamına geldiğine inanmak

– Mutluluğu göstermenin, sizin ya da aileniz veya arkadaşlarınız için kötü olduğuna inanmak.

– Mutlu olmaya çabalamanın zaman ve enerji kaybı olduğunu düşünmek.

ÇEROFOBİ TEDAVİSİ

Çerofobi Psikoloji'de ayrıntılı olarak tanımlanmadığı ve farklı bir bozukluk olarak incelenmediği için, bir kişinin bu durumunu tedavi edebilecek ilaçlar ya da kesin tedaviler yoktur.

Bununla birlikte, önerilen bazı tedaviler şunları içerir:

– Bilişsel davranışçı terapi (CBT), bir kişinin hatalı düşünme çizgilerini tanımasına ve değişmesine yardımcı olabilecek davranışları tanımlamasına yardımcı olan bir terapi

– Derin nefes alma, günlük tutma veya egzersiz yapma gibi rahatlama stratejileri

– Hipnoterapi

– Bir kişinin mutluluğun olumsuz etkileri olması gerekmediğini belirlemesine yardımcı olmak için mutluluğu teşvik edici olaylara maruz kalma

Mutlu olmaktan korkan herkesin mutlaka tedaviye ihtiyacı yoktur. Bazı insanlar mutlu olmaktan kaçındıklarında kendilerini daha mutlu ve daha güvende hissederler. Çerofobi kendi kişisel yaşam kalitelerine veya bir işi sürdürme yeteneğine olumsuz olarak müdahale etmedikçe, hiç tedavi gerektirmeyebilirler.

Bununla birlikte, çerofobi semptomları geçmiş bir travma ile ilişkiliyse, altta yatan bir durumu tedavi etmek çerofobi tedavisine yardımcı olabilir.

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