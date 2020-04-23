Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanenin günlük corona verilerini paylaştı!

22 Nisan 2020 tarihine ait paylaşılan corona virüsü veri setinde toplam poliklinik hasta sayısının bin 113 olduğu belirtildi.

Pandemi İlk Değerlendirme Polikliniği hasta sayısının 149 olduğu ifade edilirken yoğun bakım hariç Covid-19 servislerinde yatan hasta sayısının 113 olduğu belirtildi.

Covid-19 erişkin yoğun bakım hasta sayısının 17 olduğu aktarılırken Covid-19 çocuk yoğun bakım hasta sayısının ise 1 olduğu duyuruldu.

Instagram hesabında yapılan paylaşımda “Kurallara uyalım evde kalalım. Hayat eve sığar” denildi.