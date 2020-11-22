Cildi yaşlandıran gıdalara dikkat!

ŞEKER

Cilt yaşlanmasının başlıca nedenlerinden biri glikasyon denilen bir mekanizmadır… Kan şekerinin çok sık oynaması glikasyona ve cildin daha hızlı yaşlanmasına neden olur.

Bu mekanizmayı önlemek için, şekerli gıdalardan uzak durmak gerekir. Ayrıca şekerli içecekler ve yiyecekler, vücuda alınan proteinleri yok eder. Cildi güzelleştiren, vücudu dinç ve zinde tutan proteinler azaldığında yaşlanma hızlanır. Tüm bunların yanı sıra şeker kilo alımına, yağlanmaya ve cildin esnekliğini yitirmesine de sebebiyet verir.

UNLU GIDA

Karbonhidrat ve şeker açısından zengin olan hamur işleri vücudu yağlandırırken, kırışıklıklara yol açar. Börek, poğaça, pizza, makarna, ekmek vs. gibi hamur işlerinden uzak durulmalı.

DOYMAMIŞ YAĞ

Hamur işlerinde, kurabiyelerde, kahvaltılarda kullandığımız margarin, yüksek miktarda doymamış yağ asidi içerir. Bu da hücrelere zarar verir. Hatta hücreleri yok ederek yaşlanmayı hızlandırır.

ASİTLİ İÇECEK

Gazlı içecekler yüksek miktarda şeker içerdikleri için vücudun şeker dengesini bozar. Bu durum da kemik erimesi ve kanser riskini artırırken, cildi de erken yaşlandırır.

KIZARTMA

Çeşitli sebze ve et ürünlerini kızartarak tüketmek fazladan yağ almanıza, vücudunuzun hantallaşmasına, cildinizin bozularak akne, sivilce oluşmasına neden olur. Tüm bu etkiler de hem cildinizi hem de vücudunuzu daha hızlı yaşlandırır.

ALKOL

Alkolün cildin yapısını bozduğu ve yaşlanmaya giden yolu hızlandırdığı bir gerçek. Bu zararlı etkiler sigarayla birlikte daha da artar.

İŞLENMİŞ ET

Sucuk, salam, sosis, konserve et gibi gıdalar da cilt için zararlıdır.

TRANS YAĞ

Özellikle fast foodlar trans yağ içerir. Çünkü hızlı hazırlanır ve aynı yağ defalarca kullanılır. Yine uzun raf ömrüne sahip gıdalar da trans yağ içerir. Bunlar cilt hücreleri için tehlikelidir.

KAFEİN

Kafeini abarttığınızda mesela günde 2-3 bardaktan fazla kahve tükettiğinizde cildiniz için alarm zilleri çalmaya başlar. Çünkü kafein cildi kurutur. Her zaman kahveden sonra bol su içmelisiniz.

TUZ

Günde 5 gramdan fazla tuz tüketmek cildi erken yaşlandırır, ödeme sebep olur, vücudun su dengesini bozar. Cildin nemini kaybetmesine neden olur.