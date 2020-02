Cildin gençlik iksiri kolajen nasıl artırılır?

Son günlerde kendinden sıkça söz ettiren ‘mucize protein' kolajen, vücudumuz tarafından üretilir. Organ ve dokularımızın yapısında bulunur. Eklemlerimiz, kaslarımız ve kemiklerimiz için çok özel bir maddedir. Cildimizin sıkılığını ve esnekliğini de o sağlar. Ancak ilerleyen yaşla birlikte beslenme hataları da kolajen eksikliğine yol açar. Peki kolajen eksikliği nasıl artırılır? İşte Yiğit Gümrü'nün açıklamaları…

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Vücudumuzdaki kolajeni azaltan en önemli etkenlerden biri sigaradır. Dolayısıyla bu alışkanlıktan kurtulmak gerekir. Fazla şeker tüketimi de kolajen üretimini azaltır. Bu yüzden şekerli gıdalardan uzak durun. Kolajen üretimini azaltan bir diğer etken ise güneş ışınlarıdır. Bu yüzden güneşin dik geldiği saatlerde güneşlenmemek ve yüksek faktörlü güneş koruyucu kullanmak çok önemli. Düzenli uyku sadece beyin ve beden sağlığına değil cilde de faydalı. Vücudunuzun

kolajen üretimini desteklemek için günde en az 7 saat uyuyun. Ayrıca stres, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik de ciltte kolajen üretimini sekteye uğratır. Dolayısıyla stresten uzak durmaya çalışın, bilinçli beslenin ve egzersiz yapın.

TAKVİYE GEREKLİ Mİ?

Kolajen takviyesi alırken doktora danışılmalı ve iki konuya dikkat edilmeli. Birincisi kolajenin yapısı, ikincisi ise kolajenin tipidir. En ideal form hidrolize olan kolajen peptitidir. Bu form vücutta emilime hazır parçalanmış haldeki kolajendir. Mide asidinde sindirilmeden bağırsaklardan emilir, bu yolla en yüksek fayda sağlanır.

HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?

Doğal yollardan kolajen elde etmek mümkün… Hayvansal kaynaklı olarak et suyu ve kemik suyu, bitkisel kaynaklı olarak ise sülfürce zengin kereviz, sarımsak, soğan ve turp tüketilmesi gerekir. C vitamini olarak bilinen askorbik asit, kolajen sentezinde önemli bir rol oynar ve cildi ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korur. Turunçgiller, kivi, ananas C vitamini yönünden zengindir. A vitamini vücutta kolajen üretimini artırır. Havuç, balkabağı, ıspanak, kayısı, brokoli ve tatlı patates A vitamini içerir. Omega-3 yağ asitleri de kolajen üretimi için ideal bir ortam sağlayan temel yağ asitleridir. Omega-3'ü somon ve ton balığı gibi soğuk su balıklarının yanı sıra ceviz, badem, fındık ve keten tohumundan da alabilirsiniz.