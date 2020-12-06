Cildinize kış bakımı yapmanın 8 yolu

1-Bol su için: Bol su içmek cildi içeriden nemlendirir. Sağlık açısından bir engel yoksa günde 2 litre su içilmesinde fayda var. Ancak çay ve kahve suyun yerine geçmez. Çünkü bu gibi içecekler idrar yaptırıcı etkiye sahiptir, olan suyun da kaybına neden olurlar.

2-Nemlendirici kullanın: Soğuk hava nedeniyle cildiniz kuruyabilir. Doğru kullanılan bir nemlendirici cildi bu etkilerden korur. Nemlendirici ürünler her banyo sonrasında ilk 5 dakika içinde, cilt hafif ıslakken uygulanmalıdır.

3-Güneş koruyucuyu unutmayın: Soğuk cildi kurutur, nemini alır. Soğuk havanın ciltteki elastik liflerin kaybına kadar giden zararları vardır. Lekelerden ve yaşlanmadan korunmak için güneş koruyucuları sadece yazın değil kışın da kullanmak gerekir. Bunları seçerken kimyasal filtrelere ilave olarak fiziksel filtre de olmasına dikkat edilmelidir.

4-Sağlıklı beslenin: Sebze, meyve gibi vitaminden zengin yiyecekler tüketilmelidir. Yeterli gelmiyorsa, dışarıdan vitamin takviyesi alınabilir. Bu amaçla Biotin, C ve E vitaminleri ve çinkonun önemi büyüktür.

5-Düzenli egzersiz yapın: Cilt sağlığı için spor ya da egzersiz yapmak da büyük önem taşıyor.

6-Banyo süresini kısa tutun: Kış mevsiminde uzun süreli sıcak banyo yapmayın. Hamam-sauna alışkanlığınızdan vazgeçin. Haftada 2-3 kez yıkanmak, suyun sıcaklığını 36-40 derece arasında ayarlamak ve banyoyu 5 dakika gibi kısa sürede tamamlamak en idealidir.

7-Oda sıcaklığını 21-25 arasında ayarlayın: Soğuk kış aylarında kapalı mekanlarda merkezi veya lokal ısınma araçları kullanıyoruz. Ancak ortamı ısıtmaya çalıştıkça nem oranını da azaltmış oluyoruz. Cilt sağlığınız için oda sıcaklığını 21 ila 25 derece arasında tutmanız ve nem oranını yüzde 30-50 arasında ayarlamanız önemli.

8-Dudaklarınıza koruyucu merhem sürün: Kış aylarında soğuk nedeniyle dudaklar daha fazla kuruduğu için günde birkaç kez yağ bazlı nemlendirici balsamlar sürmeyi ve güneşli-karlı günlerde ise koruma faktörlü ürünler kullanmayı ihmal etmeyin.