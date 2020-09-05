Cilt lekeleriyle savaşan gıdalar

Ciltte, güneşten korunmaya yarayan pigmentler vardır. Her 10 yılda bir, pigment üreten hücreler de yüzde 20 oranında seyrelir.

Aynı zamanda küçük bölgelerde melanin üretimi artar, bu da yaşlılık lekelerine sebep olur. Cildi korumaya yarayan bağışıklık hücreleri, erişkinlik ve yaşlılık arasında yarıya iner ve hatta güneşe maruz kalan ciltlerde bu sayıda daha da fazla azalma olur.

Güneş ışığı, gelişmekte olan hücrelerin genetik materyaline de zarar verir. Mutasyona uğrayan hücreler; yaşlılık lekelerine, anormal koyu renkli güneş lekelerine ve aktinik keratozlara sebep olabilir ki bunların bir bölümü ileride kansere dönüşebilir… Güneş lekeleri ve yaşlılık lekeleriyle savaşmak için yapılması gerekenlerden biri; vücudunuza doğal antioksidan takviyesi yapmaktır. Doğal antioksidan içeren besinleri yiyerek vücudunuzdaki antioksidan düzeyini yükseltebilirsiniz. Cildinizin savunma düzeyini yüzeysel antioksidan uygulayarak da artırabilirsiniz.

A, C ve E VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENİN

E ve C vitaminleri antioksidandan zengindir. C vitamini ultraviyole ışınlarına karşı ciltteki hasarı onarmaya yardım eder. E vitamini de lekeleri tirozinaz enzimini azaltarak baskılıyor. A vitamini ise cilt yaşlanmasında ve leke düzeltmede etkili olur. Bu nedenle havuç, yeşil sebzeler, kivi, çilek, karpuz, kavun, narenciye ananas, ay çekirdeği ile bademi sofranızdan eksik etmeyin. Yeşil çay ve bitter çikolata da antioksidan özellikleri sayesinde ciltte lekelenme riskini azaltır. Haftada birkaç fincan yeşil çay ve 2 kez bitter çikolata tüketmeniz cilt sağlığınıza olumlu etki sağlar.

GLUTATYON DÜZEYİNİZİ ARTTIRIN

Glutatyon sağlıklı kalmak ve hastalıktan korunmak için en önemli moleküllerden biridir. Güçlü bir antioksidandır. Bedenin, özellikle de karaciğerimizin temizliğinden sorumludur. Leke oluşumunu önleme ve tedavisinde çok büyük bir destektir. Alkol ve sigara glutatyon ihtiyacını artırıp onun üretimini azaltır. Bu yüzden alkol ve sigaradan uzak durun. İşte glutatyon içeriği en yüksek 10 besin: Kuşkonmaz, avokado, ıspanak, bamya, karnabahar, domates, havuç, kavun, greyfurt ve kabak.