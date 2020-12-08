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Çin aşısının ikinci dozu vuruldu, yan etki görülmedi

İkinci dozu vurulan Çin aşısı ile ilgili bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker, “Her gün 10 - 15 yeni gönüllüyü aşı programına alıyoruz. Birkaç hastada grip benzeri semptom dışında hiçbir yan etkiye rastlamadık” dedi.

Güncellenme: 10:57, 08/12/2020
Haberler Sağlık

Sağlık Bakanlığı ve Çinli Biyoteknoloji firması tarafından imzalanan protokol ile korona virüse karşı geliştirilen aşının 2. dozunun yapılmasının ardından aşı gönüllülerinde yan etki görülmedi. Konuyla ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker, birkaç hastada grip benzeri semptom görülmesi dışında yan etki görmediklerini belirterek, her gün 10-15 yeni gönüllü aldıklarını söyledi.

KAYSERİ’DE 100 GÖNÜLLÜ VAR

Gönüllülerden gelen geri bildirimlerin gayet güzel ve olumlu olduğunu söyleyen Dr. Ayşin Kılınç Toker, “Çin aşısı olarak bilinen Sağlık Bakanlığı destekli aşı çalışması faz 3 aşamasında. Biz yaklaşık 2 aydır bu çalışmaya gönüllülerimizi alıyoruz. İlk basamakta sağlık çalışanlarımızdan gönüllülerimizi aldık. 2 haftadır da halktan gönüllüler, kendi başvuruları ile geliyorlar ve aşılarını yapmaya başladık. Yaklaşık 100 kişi gönüllümüz var. İkinci doz aşılarını olan yaklaşık 50 kişi mevcut. Herhangi bir yan etki şu ana dek saptamadık. Geri bildirimler gayet güzel, enjeksiyon yerinde ufak bir ağrı, kızarıklık dışında ya da ufak bir grip benzeri tablo dışında herhangi bir sıkıntı yaşayan hastamız şu ana kadar olmadı” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker FOTO: İHA

Dr. Ayşin Kılınç Toker, dünya üzerindeki aşı çalışmalarında yan etki oranı en düşük aşıyı uyguladıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Biz hastalarımızı günlük ateş, öksürük, nabız veya genel bir şikayetleri var mı diye kontrol ediyoruz. Onun dışında 24 saat ulaşabilecekleri telefon hattımızda var. Onlarla da iletişime geçiyoruz. Ayrıca verdiğimiz karneler ile kendi ateşlerini günlük, sabah, akşam ölçüp bize iletiyorlar. Yaklaşık 57 tane hastamızda ikinci doz aşımızı yaptık. Şu ana kadar hafif grip benzeri semptom dışında oda hepsinde değil sadece birkaç hastamızda oldu herhangi bir yan etki saptamadık. Şu an dünya üzerinde yapılan diğer tüm aşı çalışmaları içerisinde inaktif virüs aşısı olduğu için yan etki ihtimali, yan etki oranı en düşük olan aşı bizim şuan uyguladığımız aşımız. Hiçbir hastalık, getirebilecek hiçbir yan etkinin corona virüsü kadar kötü olmayacağını düşünüyor ve halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz.” (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:50,
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