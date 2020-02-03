Çin, Corona virüsüne karşı Ebola ilacı deneyecek! Remdesivir nedir?

Çin’deki sağlık otoritelerinin onay verdiği denemeler için akademik bir çalışma yayımlandı. Çalışmaya göre ebola ilacı olarak kullanılan Remdesivir adlı ilaç Corona virüsünden etkilenen hastalarda etkili olabilir.

Çin’i ve dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü 361 can alırken virüsün tedavisi ile ilgili yaşanan yeni bir gelişmenin hastalara umut olabileceği ifade edildi.

Corona virüsüyle ilgili haberlere ulaşmakta sorun yaşanan Çin’de yayın yapan internet sitesi Sixth Tone’a göre, Çin’deki hastalarda ebola ilacı denenecek.

17 binden fazla kişinin enfekte olduğu ülkede Corona virüsüne karşı seferberlik ilan edilmiş durumda.

Pazartesi başlaması beklenen ve 27 Nisan’a kadar süreceği bildirilen deneme sürecinde başta 270 hasta üzerinde çalışılacağı belirtiliyor.

ABD’Lİ HASTA ÜZERİNDE DENENDİ

New England Journal of Medicine’de makaleye göre ise Wuhan seyahati sonrası hastalanan 35 yaşındaki bir erkek deneme süreceindeki tedaviye olumlu yanıt verdi.

Haberde Remdesivir asdlı ilacı alan adamın ilaçtan bir gün sonra iyileşme belirtileri gösterdiği öne sürüldü. Haberde ayrıca deneme sonucunda olumsuz bir duruma rastlanmadığı da belirtildi.

Providence Bölgesel Tıp Merkezi Bulaşıcı Hastalık Bölümü Başkanı Dr. George Diaz, ​​“Tedaviden önce yüksek ateşi vardı ve giderek hastalanıyordu. Tedaviden sonra ise ateşi azaldı ve artık oksijene ihtiyacı kalmadı. Akciğerleri temizlendi ve genel olarak kendini daha iyi hissetti” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Dr. Diaz, ilacın koronavirüs için etkili bir tedavi olup olmadığını belirlemek için ilacın büyük klinik çalışmalarla incelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.