Çin’den alınan COVİD-19 ilaçları 40 şehre dağıtıldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 24 Mart’ta düzenlenen basın toplantısında Çin’den, COVID-19 hastalığının tedavisinde yoğun bakım süresini 11 günden 4 güne kadar kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı.
40 ŞEHRE, 8 SAATTE DAĞITILDI
Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü.
Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören COVİD-19 hastaları için kullanılacak.