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Çin’den alınan COVİD-19 ilaçları 40 şehre dağıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısından sonra corona virüsünün yol açtığı COVID-19 hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere Çin'den ilaç alındığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ilaçlar ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı.

16:13 -
Haberler Sağlık
Çin’den alınan COVİD-19 ilaçları 40 şehre dağıtıldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 24 Mart’ta düzenlenen basın toplantısında Çin’den, COVID-19 hastalığının tedavisinde yoğun bakım süresini 11 günden 4 güne kadar kısaltan ilacın alındığını açıklamıştı.

40 ŞEHRE, 8 SAATTE DAĞITILDI

Bakan Koca, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü.

Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören COVİD-19 hastaları için kullanılacak.

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Ankara Bilim Çin Corona Sağlık Sağlık Bakanı
Son güncelleme: 16:25 24.03.2020
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