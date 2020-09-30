Çin’den gelen aşı deneniyor: 30 gönüllüde yan etki yok

Çin Halk Cumhuriyeti'nde özel ilaç firmasınca geliştirildikten sonra Türkiye'de faz 3 denemelerine başlanan corona virüsü aşısı, Kocaeli Üniversitesi'nde çalışan sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Yapılan çalışmalardaki son durumu paylaşılması amacıyla bugün Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya hastane başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, aşı çalışmalarını yürüten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan ve aşı denemelerinde ilk gönüllülerden olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi katıldı.

‘GÖNÜLLÜLER SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN OLUŞUYOR’

Aşı çalışmasının Kocaeli Üniversitesi'nde yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Prof. Dr. Akhan şunları söyledi:

“Gönüllüler daha çok hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarından oluşuyor. Bir plasebo, çift kör bir çalışma. Ne bunu uygulayan ne de uygulanan kişi aşı mı yapıldığını yoksa plasebo bir şey mi verildiğini bilmiyor. 14'üncü günde ikinci dozu var. Daha sonra çıkan sonuçlarla bundan biraz daha haberdar olacağız”.

“ŞU ANA KADAR ŞİKAYET OLMADI”

Türkiye'de ilk etapta bin 300 gönüllü sağlık çalışanında aşı denemesi yapılacağını belirten Prof. Dr. Akhan, şöyle konuştu:

“Yaklaşık bin 300 kişi kadar sağlık çalışanına uygulandıktan sonra gönüllü diğer kişiler de başvuracak. Yan etkiler daha çok faz 1 aşamasında bakılmış oluyor. Biz gönüllülere aşı yapılırken, ateşlerini takip etmelerini, kolunda ağrı veya kızarıklık olabileceği gibi aşıdan beklenen yan etkilerin olup, olmayacağını ya da sıra dışı bir şey olup olmadığını kontrol etmelerini ve bize de haber vermeleri açısından sürekli bilgilendiriyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımızda herhangi bir şikayet olmadı.” (DHA)