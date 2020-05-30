Çin’den kritik corona aşısı açıklaması: Yüzde 99 etkili olacak

İngiliz medyası, aşının şu anda klinik deneylerde ikinci aşamada olduğu ve binden fazla kişinin gönüllü olarak klinik deneylerde yer aldığını bildirdi.

Sinovac'ta çalışan bilim insanı Luo Baishan'ın, aşının yüzde 99 oranında başarı olacağından emin olduklarını söylediği aktarıldı.

AŞININ ADI ‘CORONAVAC'

İngiliz medyasında yer alan habere göre, aşının adı ‘CoronaVac' olarak belirlendi. Maymunlarda denenen aşının, maymunları corona virüsünden koruduğu öne sürüldü.

Sinovac'tan yapılan açıklamada, “Sinovac Biyotek'te çalışan bilim insanları, toplamda 8 maymuna 2 farklı corona virüsü aşısı verdi. Yaklaşık 3 hafta sonra, maymunlar, corona virüsüne neden olan SARS-CoV-2 virüsüne maruz bırakıldı. Maymunlardan hiçbiri enfeksiyon göstermedi” ifadeleri kullanıldı.

“İNSANLAR ÜZERİNDE DENENMESİ GEREKİYOR”

Sinovac'tan yapılan açıklamada, maymunlarda elde edilen başarının ardından insanlarda da aşının denenmesi gerektiği ve denemenin 3 aşamalı olacağı aktarıldı.

Ancak Sinovac, henüz bahsi geçen aşı hakkında tartışmak için çok erken olduğunu, bazı Avrupa ülkeleri ile temas halinde olduklarını bildirdi. (DHA)

İLGİLİ HABER Corona zengin fakir dinlemiyor! İsviçre'de yardım paketi için uzun kuyruklar oluştu