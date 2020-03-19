Çin’in İstanbul Başkonsolosu’ndan ‘Corona virüsü aşısı’ açıklaması!

NTV canlı yayınında hastaların tedavi süreciyle ilgili açıklamalar yapan Cui Wei, şöyle konuştu:

* Başından beri Çin’in içinde yurt çapında belli bir standardı olan tedavi kılavuzu çıkartıyoruz.

* Şimdiye kadar artık 7’nci vizyona girdi.

* Ön aşamadaki tecrübeleri alıp içine ekliyoruz ya da eksikliği varsa çıkartıyoruz.

* Bir, mevcut ilaçlardan etkili olanları tarıyoruz ve devamlı bir şekilde bu tedavi kılavuzunun içine ekliyoruz.

* İkincisi, geleneksel Çin tıp yöntemleri başından beri bu tedavi kılavuzunun içinde oluyor.

* 70 bin kişiyi taburcu ettik. 70 bin kişinin taburcu olmasını sağlamada yüzde 94.5 geleneksel Çin tıbbının katkısı var.

* Üçüncü, tabi ki başından beri tam bu virüse isabetli olan özel ilaçların AR-GE’sine girdik.

* Belli gelişmeler oldu. Ama elimizde somut bir şey daha olmadığı için herhalde daha uzun sürecek.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK”

Cui Wei, şunları söyledi:

* Aşıda iki gün önce çok önemli bir adım attık.

* 17 Mart akşamı aşı inceleme ekiplerinden birine klinik denemeye girmesine izin verdik.

* Biz, paralel bir şekilde birkaç yolda aşı incelemesi içindeydik.

* Çoğu nisan ayında klinik denemeye girecekti ama bir aşı ekibi daha hızlı bir şekilde ilerledi.

* İki gün önce klinik denemeye izin verildi.

* Klinik denemenin sonuçlarını bekliyoruz.

DSÖ PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus, Corona virüsü için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Covid-19’un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuşmuştu.

PANDEMİ NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.