Çinko eksikliği nasıl anlaşılır, ne yapılmalı?

Diyetisyen Gülçin Işık, çinko eksikliğinin etkilerini anlattı:

Çinko kanda bakılan değere göre eksikliğine karar verilir. 100'ün üzerinde olduğu takdirde çinko eksikliği yoktur ancak bu değerin altında ise doğru beslenme ile takviye yapılması gerekir. Özellikle kabuklu deniz ürünlerinde, hayvan etlerinde çinko bol miktarda bulunur. Keten tohumu, yer fıstığı ve badem gibi kuruyemişlerde de çinko bulunur. Eksikliği halinde bu gıdalara ağırlık vererek bir beslenme programı oluşturulmalı, gerektiği takdirde doktor kontrolünde ilaçla takviyesini alınmalıdır.