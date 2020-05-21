Çinli yetkiliye direkt sorduk: Virüsü siz mi ürettiniz?

Covid-19 virüsünü dünyanın Çin’den duyduğunu ama daha önceden bazı Avrupa ülkelerinde görüldüğünü belirten Müsteşar Cheng Weihua, ABD’nin iddialarının bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Virüsün Vuhan Eyaleti’nde görülmesinin ardından Çin’in üzerine düşen bütün yükümlülüğü yerine getirdiğini belirten Weihua ‘Trump kendi başarısızlığını örtmek için suçu bize atıyor’ dedi

İSTİHBARAT RAPORLARI NEDEN ÇİN’İ İŞARET EDİYOR?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 5 ülkenin istihbarat raporları virüsü Çin’in ürettiğini gösteriyor demişti. ABD Başkanı da konuşmalarında sürekli bu virüse Çin Virüsü diyordu. Hatta Trump, Dünya Sağlık Örgütü’ne bir mektup yazarak örgütün Çin ile göbek bağını kesmesi gerektiğini söylemişti. Pekin bu mektuba çok sert yanıt verdi. Cheng Weihua bu gelişmelerin de ABD’nin karala kampanyasının devamı olduğunu söyledi.

ÇİN YARDIM PAKETİNİ AÇIKLADI

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng Weihua tüm karalama kampanyalarına rağmen, Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu virüs karşısında çaresiz kalan ülkeler için bir yardım paketi hazırladığını açıkladı. Yardımın maddi, tıbbi malzeme ve tedavi aşamasından oluştuğunu belirtti.