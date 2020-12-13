Çocuk sahibi olmak için umut hep var

Bebek sahibi olamayan çiftlerin özlemlerini karşılamak için çalışan Üroloji ve Androloji uzmanı Fettah Tosun, çocuk sahibi olmayı umut eden çiftler için yol haritası çizdi.

– Erkeklerde kısırlık nedenleri nelerdir?

Kısırlık sebepleri araştırılırken hem erkek hem de kadın birlikte değerlendirilmelidir. Erkeklerde kısırlığa neden olabilecek çok sayıda sebep sayılabilir. En sık karşılaşılan sebep testis toplar damarlardaki genişleme yani varikoseldir. Testislerin aşağı inmemiş olması, genetik faktörler, sigara,alkol, geçirilmiş bazı ameliyatlar, kromozom anomalileri, çocukken geçirilmiş kabakulak, hormonal sebepler, genital organlarda iltihabi hastalıklar ve buna bağlı sperm kanallarında tıkanıklıklar sayılabilir. Hormonal eksikliklerde de çocuk sahibi olmak zorlaşabilir.

– En sık karşılaştığınız rahatsızlıklar nedir? Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz?

ÖNEMLİ OLAN DOĞRU TEDAVİ

Hastaları detaylı değerlendirdikten sonra kısırlığa sebep olan faktör ne ise ona yönelik tedavi yapmak çok önemli. Örneğin; en sık karşılaşılan varikosel nedeniyle hastalara operasyon öneriyoruz. Başka bir hastada hormonal olarak eksiklik var ise hormon replasmanı (yerine koyma) yapıyoruz. Tedavi için aslında mutlaka uygulanmalı gibi yaygın bir yöntem yok. Hastaya göre tedavi çeşitlerini seçiyoruz. Hastanın mevcut durumuna en uygun tedaviyi seçmek çok önemli. Testislerden sperm üretimi olmayan (azospermi ) bir erkekte buna neden olacak birşey bulunamadıysa bu hastaya mikro-tese denilen operasyon yapılması gerekir. Bu operasyon ile sperm bulunabilir ve çift için tüp bebek tedavisi denenebilir. Yani yöntemlerin başarı şansı ve yöntemlerin seçimi hastalardaki saptanan durumlara göre değişebilir. Tedavi yöntemleri açısından özellikle varikosel nedeniyle ameliyat önerdiğimiz hastalarda mikrocerrahi yöntemi tercih ediyoruz. Hastalarında bu konuda en

son teknolojiyi kullanmaları için telkinlerde bulunuyoruz.

– Çocuk sahibi olamayan ve tedavi olmamış çiftler için önerileriniz nedir?

Çiftler, bazen anlamsız bir şekilde çevre baskısı gibi nedenlerle doktora gelmek için çekiniyorlar. Çünkü sosyal çevrelerinde doktora gidilmesi karşısında hemen kısır mısın? gibi küçümseyici ve eleştirel ithamlarla karşılaşabiliyorlar. Oysa böyle bir düşünce son derece yanlış. Nasıl ki boğaz ağrısı , burun akıntısı ile doktora kontrole gidiyorsak aynı şekilde düşünülerek korkmadan doktor kontrolüne gelmeleri gerekir. Evli çiftlerin unutmaması gereken en önemli şey tüm tetkikleri normal olan çiftlerde bile çocuk sahibi olunamayabilir. Doktora gitmek mutlaka bir problem çıkacak anlamına gelmiyor. Bu nedenle kontrol olmak ileride oluşabilecek daha büyük sıkıntıları önleyecektir.