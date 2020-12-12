Çocuklar uzaktan eğitim sürecinde nasıl beslenmeli?

Pandemi sürecinde eğitimlerine online devam eden çocuklar, düzensiz beslenme, sık atıştırma gibi olumsuz yeme davranışlarıyla karşı karşıya… İşte Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven'den, bu süreçte çocukların hem bağışıklığını güçlendirecek hem de sağlıklı beslenmelerini sağlayacak öneriler…

OKUL DÜZENİNİ EVE YANSITIN

Tıpkı okuldaymış gibi ders başlamadan önce algı, kavrama, konsantrasyon ve öğrenme becerisini artıran kahvaltı öğünü atlanmamalı. İşte örnek kahvaltı menüleri:

Menü 1: Tost (ekşi mayalı tam tahıllı 2 dilim ekmek ve arasına 2 ince dilim eski kaşar, peynir), 2 tam ceviz içi ya da 6-7 adet zeytin, 1 portakal / 2-3 mürdüm eriği /1 salkım üzüm (15-18 adet) / 1 orta boy incir / 2 küçük boy mandalina.

Menü 2: 1 yumurtadan zeytinyağı ile hazırlanmış menemen, 1 dilim peynir, kaşar, 1 dilim ekşi mayalı tam tahıllı ekmek, 1 portakal / 4 adet büyük boy taze hünnap.

ONLARA SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR HAZIRLAYIN

Çocukların enerji gereksinimi karşılamak ve iştahını iyi yönetebilmek için ona sağlıklı atıştırmalıklar sunmalısınız. İşte onlardan bazıları:

Siyez unlu meyve posalı hatta suyu da katılarak hazırlanmış cevizli kek: Bu noktada un çeşitleriniz yulaflı, kepekli, nohut unu da olabilir. Eklediğiniz meyvenin posası ile hem unda azalma hem de şekerde azalma olacak. Şeker kaynağı olarak da esmer şeker, agave şurubu ya da hurma şurubu da tercih edebilir kuru meyveler ile destekleyebilirsiniz. Yanında 1 su bardağı süt.

Tam tahıllı, çörekotlu, zeytinyağlı poğaça: Burada altenatif olarak kepekli un, çörek otu yerine de zeytin kullanabilirsiniz. Eşlikçisi olarak çay, ayran veya kefir tercih edilebilir.

Muzlu çikolata damlalı pankek ya da muffin: Un yerine ezilmiş muzların kullanıldığı bu tarifte damla çikolata yerine kakao, tarçın ya da taze ananas ya da sevilen kuru meyveler de kullanılabilir.

Yoğurt ya da kefir ile kombinlenmiş mevsim meyveleri: Bu seçimlerin taze kuruyemişler ile eşleşmesi faydalılığı ve doygunluğu artıracaktır.

SU ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIN

✔ Çocuğunuz boş zamanlarını oturup televizyonla, bilgisayarla ya da telefonla harcamasın. Birlikte açık havada yürüyün, isterse evde egzersiz yapıp, dans edebilir.

✔ 4-8 yaş arasındaki çocuklar günde 7 su bardağı, 9-13 yaş grubundaki çocuklar da 9-10 su bardağı su tüketmeli. Ders sırasında da masalarında sürekli su bulundurun.

✔ Ergenlik öncesi dönem çocukların kalsiyum, demir, iyot, çinko, C ve D vitamini gereksinimlerinin ön planda olduğu da unutulmamalı.