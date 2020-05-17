‘Çocuklar ve Ergenler Açısından COVID-19’ paneli yapılacak

Ülkemizi ve dünyayı sarsan Covid-19 Pandemisi dolayısıyla okulların kapanması sonrası çocuklarımız ve 20 yaş altı gençlerimiz bu süreci evlerde geçirmektedirler.

Covid-19 Pandemisinin ülkemizdeki ve dünyadaki durumunu, çocuk ve ergenlerdeki hastalığın bulgularını, aynı zamanda iki aydır evlerinde olan çocuk ve ergenlerimizin yaşadıklarını tartışmak üzere; 18 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye Milli Pediatri Derneği olarak, hekimlerimizle birlikte ailelerin de katılabileceği, soru ve cevapların yer alacağı bir canlı yayın yapılacak.

Uluslararası Pediatri Birliği Gelecek Dönem Başkanı ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu'nun moderatörlüğünü yapacağı panelde; Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ergen Sağlığı Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Derman ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuna Çak konuşmacı olarak yer alacaklar.

Covid-19 hastalığı ile ilgili klinik bulgular, aşılama, tedavi ve normalleşme süreci hakkındaki soruların yanı sıra; “Karantina, evde kalmak, okul ve akranlardan uzak kalmak çocukları nasıl etkiler?, Çocuklarla salgın ya da karantina hakkında nasıl konuşulabilir?, Çocukların kendini güvende hissetmesi için neler yapılabilir?, Bu süreçte sürekli evde kalan çocukların günü nasıl planlanmalı?, Salgın ve karantina sürecinde ruhsal olarak en çok risk altında olan grup hangisi?, Özel gereksinimi olan çocuklar bu dönemde nasıl ele alınmalı?, Bu süreçte çocukların ekran-teknoloji kullanımı çok arttı, ekran-teknoloji kullanımı nasıl düzenlenmeli?, Ne zaman çocuk ve ergen psikiyatristine danışmak gerekir?, Gençlerin internet düşkünlüğü artmış mıdır?, Gençlerin aile içindeki davranışlarını bu süreç nasıl etkileyebilir?, Gençler bu süreçte sağlıklı yaşam acısından nelere dikkat etmelidirler?, Gençler için bu süreç nasıl yönetilirse gençler açısından olumlu olabilir?” sorularına cevap aranacaktır.

Halka açık olarak yapılacak canlı yayın paneli http://www.millipediatricanliyayin.org/ adresindeki canlı yayın butonuna tıklayarak, isim-soyadı girerek izlenebilecektir.