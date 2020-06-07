Çocuklar Yeni Normal’i nasıl yaşamalı?

Yeni Normal'de de günlük hayatımızda 3 önemli kurala yani sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat edip, maske takmaya devam ediyoruz… Peki bu süreç çocuklara nasıl anlatılmalı? Onlar için ne gibi önlemler alınmalı? Nelere dikkat edilmeli? İşte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ebru Gözer'in yanıtları…

PARKA GÖTÜRÜN AMA…

Pandemi sürecinde alınan tedbirler ve uygulanan kısıtlamalar aşamalı olarak azaltılırken, çocuklara hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlatılmalı… Çocukların serbest oldukları zamanlarda, mevsim olarak da uygun olduğu için açık alanlarda yürüyüş, bisiklet, scooter, top oynama ve piknik gibi aktiviteler seçilebilir.

Sosyal mesafenin korunması çok önemli. Ancak en az 2 metre mesafeyi korumak koşulu ile sosyal temas kurulabilir. Bu durumda maske kullanılması uygun olur. Kaydırak veya salıncak gibi ortak kullanılan oyuncakları sırayla ve belli mesafeyi gözeterek kullanmaları, yakın temastan kaçınmaları ve el temizliğinin sık sık yapılması uygun olur. Bu konuda mutlaka öncesinde, basit ve anlaşılır şekilde neden dikkat etmeleri gerektiği de çocukları korkutmadan anlatılmalı.

AVM'DEN UZAK TUTUN

Açık alanlarda vakit geçirilirken açıkta satılan yiyecek ve içecek tüketilmemeli. Çocuklarınızla birlikte parklarda veya açık alanlarda vakit geçirirken mümkünse yiyeceklerinizi evden getirin, kapalı ve hijyenik olarak yanınızda bulundurun.

Yeme ve içme öncesi yine el temizliğini sağlayın. Restoran, kafe, AVM gibi alanlarda çocukları kontrol etmek zor olacağı için bu alanlardan da uzak durun.

MASKE NASIL OLMALI?

Çocuklar için ağız ve burnu içine alacak, yüz ile uyumlu büyüklükte, lastikli maskeler tercih edilmeli. Maskenin lastiklerden tutup çıkarılması ve rastgele ortalığa atılmaması gerektiği çocuğa öğretilmeli. Anne-baba ve eşlik eden büyükler de maske kullanımına özen göstererek onlara örnek olmalı.

Özellikle küçük çocuklarda özendirmek için sevdiği çizgi film karakterlerinin resimleri ile hazırlanmış maskeler kullanılabilir. Anne ve babalar bu konuda yaratıcılıklarını kullanarak bez maskeler dikebilirler.