Çocuklara bulaşır mı?

Covid-19 bilindiği üzere damlacık yoluyla bulaşan virütik bir enfeksiyon. Dolayısıyla çocuklarda da yetişkinlerde olduğu gibi ağız, burun ya da gözden bulaştığını biliyoruz. Ayrıca dışkıyla da bulaşabiliyor.

Böyle bir durumdan korunmak için diğer herkese önerilen hijyen kurallarına çocukların da uyması büyük önem taşıyor. Bu noktada korunma anlamında yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir.

– Bu dönem içinde çocuğa yaşanılan bu durumu anlayacağı şekilde izah edin ve el hijyenini nasıl sağlayacağını öğretin. Ellerini sık sık su ve sabunla 20 saniye boyunca güzelce yıkamasını sağlayın.

AŞILARINI YAPTIRIN

– Her ne kadar çocukların evden dışarı çıkması yasak olsa da zorunluluk nedeniyle dışarı çıkıldığında ya da Covid-19 tanısı almış biriyle aynı evi paylaşmak durumunda kalındığında çocuklara da mutlaka maske takılmalı. Ayrıca yüz koruyucu da kullanılabilir.

– Çocuklar erişkinlerden daha sık etrafa ya da yüzlerine dokundukları için, özellikle çocukların daha çok bulunduğu alanlardaki yüzeylerin temizliğine dikkat etmek gerekiyor.

– Covid-19'dan daha ölümcül giden hastalıklar için çocuklara düzenli yapılan aşıların ertelenmemesi çok önemlidir. Örneğin kızamık aşısının yapılmaması ve oluşacak kızamık salgını Covid 19'dan daha kötü ve yıkıcı sonuçlara neden olacaktır.

Düzenli uyku şart

– Çocukların da düzenli uyumaları, dengeli ve yeterli beslenmeleri, günlük aktivitelerini, sporlarını yapmaları da hastalıktan korunma adına önem taşıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca karantina öncesindeki uyku düzenini uymaya dikkat edilmeli. Uykuda salınan büyüme hormonu çocukların büyüme ve gelişmeleri kadar güçlü bir bağışıklık sistemi için de son derece önemli.

Bahçeye çıkabilirler mi?

– Özellikle kendine özel bahçesi olan evlerde çocuklar zaman zaman temiz hava almak için temizlik ve hijyen kurallarına uyarak bahçeye çıkabilir. Ancak bahçeye çıktıklarında kesinlikle etrafa dokunmamaları gerekiyor. Özellikle site içinde oturan çocuklar da ortak kullanılan oyun alanları ve parklardan uzak durmalı. Balkonu olan evlerde de hava almak için balkonlar tercih edilmeli.