Cocvid-19’un mutasyonu aşıları etkiler mi?

İngiltere'de coronavirüsün mutasyona uğradığının saptanması, hastalığın yayılma hızına ve tedavisinin zorlaşabileceğine dair endişeleri artırırken, bu durumun aşıları nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alihan Oral, hem bu konuda hem de aşılarla ilgili akıllarda soru işaretlerine yol açan birçok konuda şu açıklamaları yaptı:

İngiltere, yapılan araştırmalarda coronavirüsün yeni mutasyonlarının, hastalığı yüzde 70 daha bulaşıcı hale getirdiğini ortaya koydu. Bu mutasyonların daha çok virüsün hücreye girişini sağlayan proteinlerle ilgili olduğu biliniyor ama tedavisi veya virüsün daha öldürücü hale gelip gelmediği ile ilgili net bir bilgi yok. Ayrıca tespit edilen yeni coronavirüs mutasyonunun şimdilik aşıyı etkisiz kılacağı ile ilgili bir bilgi de söz konusu değil.

Aşıların iki tipi vardır, canlı ve ölü (inaktif) aşılar. İnaktif (Çin aşısı olarak bilinen) aşıların oluşturulma şekline ve etki mekanizmasına şekline göre inaktif, vektör aracılı veya mRNA (BioNTech aşısı olarak bilinen) gibi çeşitleri bulunmaktadır. İki aşıda da temel amaç vücuda virüsü tanıtmaktır. İnaktif aşıda hastalığa sebep olan virüsün kendisi veya bir parçası vücuda verilir. mRNA aşısında ise vücudumuzun DNA'sına mRNA aracılığı ile mesaj yollanır. Bu mesaj DNA ya virüsün bir parçasının üretimi ilgili bir kod içerir. Bu sayede virüsün zararsız bir proteini üretilir ve vücut buna karşı antikor üretir.

mRNA aşısı son yıllarda gelişen biyoteknolojik gelişmeler neticesinde kullanıma giren bir aşı türüdür. mRNA aşısının uzun dönem etkileri veya yan etkileri için şuan konuşmak erken ama bu, mRNA aşısının güvensiz olduğu anlamına gelmez. Şu anki bilgilerimizle iki aşıyı karşılaştırmamız doğru olmaz.

YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Aşının içeriğine bağlı değişmekle beraber, genelde aşının yapıldığı yerde kızarıklık, ağrı veya yanma şikayeti olabilir. Onun dışında halsizlik, hafif ateş, kırgınlık, yorgunluk veya hafif kas ve baş ağrıları olabilir. Bunlar beklenen ve ciddi olmayan yan etkiler olduğundan olumsuz bir sonuca yol açmazlar.

GENETİĞİMİZLE OYNANABİLİR Mİ?

Aşı aracılığıyla genetik yapımız ile oynanması veya aşıya çip yerleştirilmesi haberlerine sık sık rastlıyoruz. Bunlar tamamen asparagas haberler. İnaktif aşıların öyle bir etkisinin olması imkansız. Genetik yapı ile ilgili herhangi bir etkisi yok. mRNA aşısı ise DNA ya verilecek sadece aşı için gerekli proteinin üretimi için bir mesaj içermekte ve mRNA kısa bir süre içerisinde yıkılmaktadır.