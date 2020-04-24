Corona virüsü akciğerleri enfekte eden, iki ana semptomu, bazen solunum problemlerine yol açabilen yüksek ateş ve kuru öksürük olan ölümcül bir hastalıktır. Peki, özellikle 60 yaş üstü insanların risk altında olduğu corana virüsünden nasıl korunabiliriz? Bilinmesi gerekenler için haberimize göz atmanız yeterli olacaktır. İşte corana virüsünden korunma yolları…

CORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) NEDİR?

Corona virüsü hastalığı (COVİD-19) yeni keşfedilen bir corona virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19 virüsü bulaşmış çoğu insanda hafif ila orta şiddette solunum güçlüğü yaşanırken, çoğu insan özel tedaviye gerek olmadan iyileşir. Yaşlı insanlar (60 yaş üstü) ve kardiyovasküler hastalık, diyabet, kronik solunum hastalığı ve kanser gibi altta yatan tıbbi sorunları olanlar ve de 2 yaş altı insanların corona virüsünden ağır şekilde etkilenme riski daha yüksektir.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

COVID-19 virüsü farklı insanları farklı şekillerde etkiler. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom geliştirmezler.

COVİD-19’un yaygın belirtileri;

– Ateş,

– Yorgunluk,

– Kuru öksürük.

Diğer belirtiler ise;

– Nefes darlığı

– Ağrı ve sızılar

– Boğaz ağrısı

– Çok az insanda ishal, bulantı veya burun akıntısıdır.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

COVID-19 virüsü, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında öncelikle tükürük damlacıkları veya burun akıntısı yoluyla yayılır. Hafif semptomları olan hastaların evde en az yedi gün kendi kendini izole etmesi çok önemlidir.

Corana virüsünün (COVİD-19) bulaşmasını önlemek için aşağıdakileri yapın:

– Ellerinizi düzenli olarak sabun ve su ile (en az 20 saniye ovalayarak) yıkayın veya alkol bazlı (80 derecelik kolonya) el dezenfeksiyonu ile temizleyin.

– Öksürük veya hapşıran kişilerle aranızda en az 1-1.5 metre mesafe bırakın.

– Yüzüne dokunmaktan kaçının.

– Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın.

– Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

– Sigara ve akciğerleri zayıflatan diğer aktivitelerden kaçının.

– Gereksiz seyahatlerden kaçınarak ve büyük insan gruplarından uzak durarak fiziksel mesafeyi uygulayın.

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