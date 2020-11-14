Corona annelik sevincini yaşatmadı! Nazire öldü, bebeği hayatta

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 23 yaşındaki Nazire Özkan annelik sevincini yaşayamadan hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay önce Serinhisar Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan eşi Serkan Özkan ile birlikte coronaya yakalanan 7 aylık hamile Nazire Özkan karantinaya girdi.

Eşi 14 günlük karantina süresini atlatmasına rağmen Nazire Özkan'ın durumu kötüleşti. Bir ay önce yapılan operasyon ile bebeği alındı. Ancak bir ay boyunca yoğun bakımda kalan Nazire Özkan'ın sağlık durumu iyiye gitmedi.

ANNE ÖLDÜ BEBEĞİ HAYATTA

Dün sabah daha da kötüleyen Özkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nazire Özkan'ın ağır zatürree geçirdiği öğrenildi.

Bir ay önce annesinin karnından alınan ve kuvözde tutulan bebeğinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Anne Nazire Özkan bugün Serinhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.