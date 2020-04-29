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Corona aşısında yeni gelişme! İlaç şirketi tarih verdi

Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biri olan ABD merkezli Pfizer şirketi, corona virüsü aşısının testlerinin güvenle geçmesi durumunda, aşının sonbahar aylarında acil durumlarda kullanıma hazır hale gelebileceğini açıkladı.

00:32 -
Haberler Sağlık
Corona aşısında yeni gelişme! İlaç şirketi tarih verdi

BBC Türkçe’nin Wall Street Journal’dan aktardığı habere göre, Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, aşının testlerinin Almanya’da başladığını ve izin çıkması halinde ABD’de de gelecek hafta başlayabileceğini belirtti.

Testlerin sonuçlarının gelecek ay alınabileceğini ifade eden Bourla, aşının güvenli olup olmadığından emin olmak için daha fazla test yapılması gerektiğini söyledi.

Testlerin başarılı olması halinde Pfizer’ın acil durumlar için aşı dağıtımına sonbaharda başlayabileceğini aktaran Bourla, daha geniş ölçekli dağıtım iznini de yıl sonunda alabileceğini belirtti. Bourla, aşıyla ilgili açıklamasında “Şu anda bir krizin içindeyiz ve herkes bir çözüm bekliyor” dedi.

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Son güncelleme: 00:39 29.04.2020
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