Corona ilacı için tarih verdi

Prof. Dr. İbrahim Benter, corona virüsü salgınına karşı geliştirdiği ilacın onay sürecinin 2021 yılının sonunu bulacağını ifade etti. Benter, 2022 yılının başında ilacın eczane raflarında olacağını açıkladı.

ACE-2 PROTEİNİ VİRÜSÜN HÜCREYE ULAŞMAK İSTEDİĞİ KAPI

Bir yıldır tedavi yöntemleri üzerinde durduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Benter, “ACE-2 proteini virüsün hücreye ulaşmak için kullandığı kapıdır. Biz bu proteini durdurabilirsek virüs hücreye ulaşamaz. Biz ilacın nasıl etkileri olacağını çalıştık ve ortaya koyduk. Salgın çıkınca bizim elimizde zaten bilgiler vardı. Sadece bunları Covid-19 için geliştirmek lazımdı. Birçok ilaç çıktı, daha da çıkacağına inanıyorum” dedi. (DHA)