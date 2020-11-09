Corona ile birlikte çocukları bekleyen tehlike: MIS-C

Corona virüsü, çocuklar için başka bir riski daha mı taşıyor? Belirtileri Kawasaki hastalığı ile benzer ancak daha ağır bir tabloya neden olan Çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromu (MIS-C) ile ilgili ailelere önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, MIS-C'in Türkiye’de Temmuz ayından itibaren görülme sıklığının arttığını açıkladı.

Salgının başlangıcından bu yana uzmanlar, çocukların corona virüsünden yetişkinler kadar korunması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor. Çoğu zaman çocuklar virüsün etkilerini belirtisiz ya da hafif atlatsalar da yapılan bilimsel çalışmalar birçok riski gözler önüne serdi. Bu risklerden biri de MIS-C…