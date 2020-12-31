Corona savaşçısı sağlıkçılar kışa rağmen tüm hastalara yetişiyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile ön safta mücadele eden sağlık çalışanları, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş’ta, en uzak yerleşim noktasından binlerce metre yükseklikte yer alan dağ köylerine kadar birçok yerde hastalara sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Kışın sert geçtiği Muş’ta bölgenin tüm zorluklarına rağmen karlı ve buzlu yolları aşan sağlık çalışanları, köylerdeki hastalara ulaşıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle araçların giremediği bölgelere çoğu zaman da yürüyerek ulaşıyorlar.

SAĞLIK HİZMETİ KAPIYA GELDİ

Hastaneye gitme imkanı olmayan vatandaşların kapılarına kadar giden sağlık ekipleri, hastaları muayene ettikten sonra corona virüsü testi yaparak alınan örnekleri merkeze götürüyor. Şehir merkezine 40 kilometre uzaktaki Aşağı Yongalı köyüne giden Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, her kapıyı tek tek çaldı. Sağlık ekiplerinin köylerinde sunduğu hizmetten memnun olan Mustafa Çınar, “Allah razı olsun. Biz gidemeyince doktorlarımız, köyümüze geldi. Hepimizi kapı kapı gezip kontrol ediyorlar” diye konuştu.

Sağlık hizmetlerini her koşulda hastalara sunacaklarını belirten Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Resul Karakaya, “Muş’un yüzde 63’ü kırsaldan oluşuyor. Bizler de kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza, sağlık hizmeti götürebilmek için yollara düşüyoruz. Köylerinden kalkıp kente gelmelerinin zor olacağını düşündüğümüz için yardımcı olmak istiyoruz. Geldiğimiz bölgeler dağlık alanlar olduğu için bazen 30 santimetrelik karla kaplı oluyor. Kara, bata çıka sağlık hizmetini ulaştırmaya çalışıyoruz. İşimizi zor olmasına rağmen seviyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)