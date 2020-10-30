Corona tedavisi gören baba taburcu oldu, oğlu öldü

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi´nde yaşayan Osman Örnek ve oğlu Sabri Örnek’in, 14 Ekim günü yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri üzerine yapılan corona virüsü testleri pozitif çıktı. Baba ve oğul, İnegöl Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisine aynı anda yatırılarak, tedavi altına alındı.

BABA TABURCU OLDU, OĞLU ÖLDÜ

Tedavileri devam ederken, durumu ağırlaşan Sabri Örnek, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Osman Örnek ise, tedavi sonrası corona virüsünü yenerek, bu sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Virüsü yenen baba Osman Örnek, oğlunun ölüm haberiyle büyük acı yaşadı. (DHA)