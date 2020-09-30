Corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 29 Eylül tarihli COVID-19 verileri…

Sağlık Bakanı Koca corona vaka sayılarına dair 29 Eylül tarihli verileri paylaşdı. Dün 68 kişi hayatını kaybederken ağır hasta sayısının durağan seyrettiğini belirtti.

29 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI TABLOSU

İLLERE VE BÖLGELERE GÖRE VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı illere ve bölgelere göre verileri en son 25 Eylül tarihinde açıkladı. 5 gün önce yayınlanan tabloya göre bölgelerdeki yeni hasta sayısındaki artış dikkat çekti.

“MÜCADELEYE DESTEK VERİN”

Twitter hesabından güncel corona virüsü verilerine dair değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının durağan seyrettiğini ifade etti.

Bakan Koca, şunları belirtti:

* Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor.

* Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak.

* Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.