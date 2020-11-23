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Corona virüs aşısı fiyatı ne kadar olacak?

Corona virüsü salgınına karşı dünyanın dört gözle beklediği aşıların fiyatları belli olmaya başladı. Üç şirketin öncülüğünü yaptığı corona virüs aşısı için Pfizer, Moderna ve Sputnik V'nın belirlediği fiyatlar şu an için 19 dolar ile 37 dolar arasında değişiyor.

Güncellenme: 14:07, 23/11/2020
Haberler Sağlık
Corona virüs aşısı fiyatı ne kadar olacak?

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, birçok ülkeden şirketler aşı çalışmalarında son noktaya geldi. Henüz satışa çıkmamış olan aşıların ise fiyatları belli olmaya başladı.

CORONA VİRÜS AŞISININ FİYATI NE KADAR OLACAK?

ABD’li ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği aşı adayını satın almak isteyen ülkelere doz başına 25 ila 37 dolar arasında fiyat biçti.

Moderna’nın açıklamasının ardından Rus Sputnik V aşısının Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından geliştirilen aşılardan çok daha düşük fiyatlı olacağı belirtildi.

Sputnik V’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Pfizer'in doz başına 19.50 dolar ve Moderna'nın 25-37 dolarlık açıkladığı ücret aslında kişi başına 39 dolar ve 50-74 dolarlık fiyat anlamına geliyor. Pfizer, Sputnik V ve Moderna aşıları kişi başına iki doz şeklinde yapılıyor. Sputnik V'nin fiyatı çok daha düşük olacak” ifadelerine yer verildi.

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