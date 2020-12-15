Corona virüs aşısında son durum ne: Aşı fiyatı ne kadar olacak?

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, birçok ülkeden şirketler aşı çalışmalarında son noktaya geldi.

CORONA VİRÜS AŞILARININ ETKİNLİK DURUMU

Biontech / Pfizer: Yüzde 95

Moderna: Yüzde 92

Oxford / Astra Zeneca: Yüzde 79

Sputnik V: Yüzde 92

Sinovac / Coronavac: Yüzde 97

ÇİFT DOZ FİYATI

Aşıların arasındaki bir başka fark da maliyetleri. Oxford ve Astrazeneca tarafından geliştirilen aşı en ucuz fiyatlandırmayı yaptı. Ancak bu fiyatlar ülkelerin aşı politikalarına ve nakliye ile ortaya çıkacak ücretlere göre değişebilir.

Biontech / Pfizer: 50 – 74 dolar

Moderna: 39 Dolar

Oxford / Astra Zeneca: 6 dolar

Sputnik V: 20 dolar

Sinovac / Coronavac: 60 dolar

Türkiye, Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısından 50 milyon dozun satın alınması için anlaştı. Ayrıca BioNtech / Pfizer aşısı ise şimdilik sadece 1 milyon doz sipariş edilecek.

Aşılar vücutta yeterli bağışıklığı sağlaması için 3-4 hafta arayla iki doz uygulanacak. Bunun sebebi, ilk dozun uygulanmasından sonra geçen sürede azalan antikor miktarını, ikinci doz ile belli bir seviyenin üzerine çıkarmak.

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