Corona virüs aşısında son durum ne: Aşı fiyatı ne kadar olacak?

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, birçok ülkeden şirketler aşı çalışmalarında son noktaya geldi.
CORONA VİRÜS AŞILARININ ETKİNLİK DURUMU
Biontech / Pfizer: Yüzde 95
Moderna: Yüzde 92
Oxford / Astra Zeneca: Yüzde 79
Sputnik V: Yüzde 92
Sinovac / Coronavac: Yüzde 97
ÇİFT DOZ FİYATI
Aşıların arasındaki bir başka fark da maliyetleri. Oxford ve Astrazeneca tarafından geliştirilen aşı en ucuz fiyatlandırmayı yaptı. Ancak bu fiyatlar ülkelerin aşı politikalarına ve nakliye ile ortaya çıkacak ücretlere göre değişebilir.
Biontech / Pfizer: 50 – 74 dolar
Moderna: 39 Dolar
Oxford / Astra Zeneca: 6 dolar
Sputnik V: 20 dolar
Sinovac / Coronavac: 60 dolar
Türkiye, Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısından 50 milyon dozun satın alınması için anlaştı. Ayrıca BioNtech / Pfizer aşısı ise şimdilik sadece 1 milyon doz sipariş edilecek.
Aşılar vücutta yeterli bağışıklığı sağlaması için 3-4 hafta arayla iki doz uygulanacak. Bunun sebebi, ilk dozun uygulanmasından sonra geçen sürede azalan antikor miktarını, ikinci doz ile belli bir seviyenin üzerine çıkarmak.