Corona virüs aşısında son durum ne, ne zaman çıkacak?

Corona virüsüne karşı tüm ülkeler sıkı tedbirler alırken, birçok ülke aşı çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pfizer tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen corona virüsü aşısı ile ilgili ilk testlerin sonuçlarının geldiği ve onbinlerce gönüllü üzerinde yapılan denemeler sonucunda aşının yüzde 90'dan fazla bir oranda hastalığı engellediği duyuruldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada araştırmaya 43.538 insanın katıldığı belirtilirken gönüllülerin yüzde 42'sinin etnik kökene sahip olduğu belirtildi. Araştırma sırasında herhangi bir ciddi sağlık sorunu ve yan etkiyle karşılaşılmadığı belirtilirken güvenlik ve aşının etkisi ile ilgili çalışmaların devam edeceği de vurgulandı.

CORONA VİRÜS AŞISI NE DURUMDA?

Pfizer'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, “Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Enfeksiyon oranları yeni rekorlar kırarken, hastaneler aşırı kapasiteye yaklaşırken ve ekonomiler açılmakta zorlanırken dünyanın buna en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda aşı geliştirme programımızda kritik dönüm noktasına ulaşıyoruz” dedi.

Almanya merkezli BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Prof. Uğur Şahin de açıklamalarda bulundu… Uğur Şahin, “Küresel üçüncü fazın ilk analizinde Covid-19 aşısının etkili bir şekilde virüsü engellediğini gösteren sonuçlar var. Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çalışması için bir zaferdir. Bu yolculuğa 10 ay önce başladığımızda ulaşmak istediğimiz noktadayız. Özellikle tam da salgının ikinci dalgasının ortasındayken ve birçoğumuz karantinadayken bu başarı çok büyük bir öneme sahip ve normale dönmek için bir fırsat” dedi. Şahin, çalışmaların devam edeceğini dile getirirken, “Bu çok önemli başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.

BİR YIL BOYUNCA KORUMA SAĞLAYABİLİR

Reuters'a açıklamalarda bulunan Şahin, aşının ne kadar süre etkili olduğunu da duyurdu. Şahin, “Aşının koruma etkisi bakımından yapılan sonuçlarında iyimserdim. Aşının en az 1 yıl boyunca koruma sağlaması bekleniyor” ifadesini kullandı. Fakat henüz aşının ne kadar süre boyunca koruma sağlayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Şahin, “Bu sonuçlar bize Covid-19'un kontrol altına alınabileceğini gösteriyor. Günün sonunda bu gerçekten de bilimin zaferi” ifadesini kullandı.

ŞU ANA KADAR 5 AŞI ONAY ALMIŞTI

Dünya genelinde birçok ülke ve şirket corona virüsüne karşı bir aşı geliştirmek için adeta zamanla yarışırken şu ana kadar sadece Rus ve Çin yapımı aşılar onay almıştı.

Çin ve Rusya’dan toplam 5 aşı, “acil durumlarda kullanım” için onay almıştı… Bunlar arasında Çin şirketi CanSino Biologics’in geliştirdiği aşı dikkat çekiyor. Çin ordusu, gerekli durumlarda kullanılmak üzere aşıya onay verirken, Suudi Arabistan ve Pakistan’da test çalışmaları devam ediyor.

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen aşı da uluslararası kamuoyunda büyük sansasyon yaratmıştı… Zira Rusya henüz denemeleri tamamlanmadan bu aşıya tescil verdi. Genetiğiyle oynanmış corona virüsleri Ad5 ve Ad26 kullanılan aşı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Benim kızım da kullandı. Ateşi yükseldi ama sonra normale indi. Başka bir yan etkisi olmadı” demişti.

Çinli Sinovac Biotech şirketi de Temmuz ayında onay alan aşılardan birini geliştirdi. Halen test sürecinin devam ettiği aşı ile birlikte Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü’nün geliştirdiği aşılar onay alan ama halen test sürecinin devam ettiği aşılar.

CORONA VİRÜS AŞISININ FİYATI BELLİ OLDU

Corona virüsü aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye corona virüsü aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi.

Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

ALMANYA AŞIYI 2021'İN İLK ÇEYREĞİNDE BEKLİYOR

Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aşının 2021´in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021'in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor” denildi.