Corona virüs testi nasıl yapılır? Corona testi hangi hastanelerde yapılıyor?

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 30 gün geçti. Dün 87 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 812’ye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 247 bin 768, toplam vaka sayısını 38 bin 226 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1492, entübe hasta sayısı 995, iyileşen vaka sayısı ise 1846 oldu. Sağlık çalışanlarımızın gösterdiği yoğun çaba sonucu ülkemizde test sayıları artmaya devam ediyor. Peki corona virüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Corona testi yaptıran vatandaşlar herhangi bir ücret ödüyor mu? Tüm detaylar haberimizde…

CORONA VİRÜS TESTİ ÜCRETSİZ Mİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşağıda listesi bulunan hastanelerde corona virüsü testi yaptıran vatandaşların, corona testi için herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ HANGİ HASTANELERDE YAPILIYOR?

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi