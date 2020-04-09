Corona virüs testi nasıl yapılır? Corona testi hangi hastanelerde yapılıyor?

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 30 gün geçti. Dün 87 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 812’ye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 247 bin 768, toplam vaka sayısını 38 bin 226 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1492, entübe hasta sayısı 995, iyileşen vaka sayısı ise 1846 oldu. Sağlık çalışanlarımızın gösterdiği yoğun çaba sonucu ülkemizde test sayıları artmaya devam ediyor. Peki corona virüs testi hangi hastanelerde yapılıyor? Corona testi yaptıran vatandaşlar herhangi bir ücret ödüyor mu? Tüm detaylar haberimizde…
CORONA VİRÜS TESTİ ÜCRETSİZ Mİ?
Sağlık Bakanlığı tarafından aşağıda listesi bulunan hastanelerde corona virüsü testi yaptıran vatandaşların, corona testi için herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor.
CORONA VİRÜSÜ TESTİ HANGİ HASTANELERDE YAPILIYOR?
Adana Şehir Hastanesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Şehir Hastanesi
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bursa Şehir Hastanesi
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Eskişehir Şehir Hastanesi
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Isparta Şehir Hastanesi
Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kayseri Şehir Hastanesi
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yozgat Şehir Hastanesi