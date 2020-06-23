Corona virüslü kadın nişana katıldı, 45 kişiye test yapıldı

Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde bir süre önce nişanlanan çiftten, kız tarafı düğün alışverişi için Manisa’dan beldeye geldi. Burada iki aile toplu olarak yemekte buluştu. Bir gün sonra sabah saatlerinde bazı kişilerde corona virüsü belirtileri görülmeye başlandı.

Bunun üzerine yemeğe katılanlara Covid-19 testi yapıldı. İki aileden 9 kişinin corona virüsü taşıdığı tespit edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan araştırmada yemeğe katılanların 6 farklı binada oturduğu tespit edildi. Testleri pozitif çıkanlardan bazıları hastanede tedaviye alınırken, bazıları ise misafir evinde izole edildi.

YEMEKTEN SONRA NİŞANA KATILMIŞ

Nişanlı çiftin yemeğine katılan ve testi pozitif çıkan bir kadının, aynı gece başka bir akrabasının nişanına katıldığı ortaya çıktı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, kadının nişanda temas etmiş olabileceği değerlendirilen 45 kişi belirledi. Sağlık ekiplerince bu kişilere Covid-19 testi yapıldığı öğrenildi. Sonuçların bugün belli olacağı ve pozitif vaka çıkması durumunda yeni karantinalar uygulanabileceği kaydedildi.

İLÇE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Tepecik Belde Belediye Başkanı Ahmet Tekin, ilçe sakinlerinin tedirgin olduğunu ifade ederek, “Belde sakinlerimizin akrabalarıyla toplu şekilde yemekte bir araya gelmelerinden kaynaklanan, istemeden de olsa Covid-19 vakasına rastlandı. Ailelerimizi tabi ki aile içi olduğundan dolayı birkaç kişide bu vakaya rastlanınca kiminle görüştün, tanıştın diyerek 10-15 kişiye vardı.

Şu anda testler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. İlçe sağlık kuruluşumuz bununla ilgili gerekli tedbirleri aldı. Kaymakamlık ve emniyet güçleri kısmı kısıtlama ile evleri karantinaya aldı. Belediye olarak da dezenfektan çalışmalarına devam ediliyor. Halkımızın sosyal mesafe ve sağlık bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalara uymaları çok önemli. İnşallah bu vakadan yakın zamanda kurtulmamızı ve vatandaşlarımızın sağlıklı şekilde evlerine dönmelerini temenni ediyorum” dedi. DHA