Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona virüsü akıl sağlığını da tehdit ediyor

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'den araştırmacılar corona virüsü (Covid-19) tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sine 90 gün içinde akıl sağlığı bozukluğu tanısı konulduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:57, 10/11/2020
Haberler Sağlık
Corona virüsü akıl sağlığını da tehdit ediyor

Oxford Üniversitesi araştırmacılarından corona virüsüne (Covid-19) karşı yeni bir uyarı geldi. İngiliz araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya göre, Covid-19 tanısı konulan kişilerin yüzde 20’sinde 90 gün içinde akıl sağlığı bozukluğu baş gösterdi.

Çalışmada corona bulaşan ve iyileşen kişilerin geliştirdiği ruh sağlığı sorunları arasında en çok kaygı, depresyon ve uyku bozukluğuna rastlandı.

Araştırmaya öncülük eden Profesör Paul Harrison, “Covid-19 geçirenlerin akıl sağlığı sorunları açısından daha büyük risk altında olacağından endişeleniliyor ve bulgularımız bunun muhtemel olduğunu gösteriyor” dedi.

Harrison, dünyanın dört bir yanındaki doktorların ve bilim adamlarının Covid-19’a yakalanıp iyileşen kişilerin geliştirdiği akıl sağlığı bozukluğunun nedenlerini acilen araştırması ve yeni tedavilerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

The Lancet Psychiatry dergisinde yayınlanan çalışmada, ABD’de 69 milyon kişinin verileri incelendi. Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra 3 ay içinde 5 kişiden 1’inde ilk kez anksiyete, depresyon veya uyku bozukluğu görüldüğü kaydedildi.

Çalışmada ayrıca, akıl sağlığı bozukluğu bulunan kişilerin Covid-19’a yakalanma risklerinin yüzde 65 daha fazla olduğu ortaya kondu. (İHA)

İlginizi ÇekebilirMutasyona uğramış coronayı insanlara bulaştırdılar!Mutasyona uğramış coronayı insanlara bulaştırdılar! İlginizi Çekebilir BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği corona virüsü aşısının fiyatı belli oldu BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği corona virüsü aşısının fiyatı belli oldu İlginizi Çekebilir10 soruda Türk bilim insanlarının bulduğu corona aşısı10 soruda Türk bilim insanlarının bulduğu corona aşısı
ABD anksiyete Bilim Corona Danimarka depresyon Dolar İngiltere Türkiye
Yayınlanma Tarihi:19:29,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more