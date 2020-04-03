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Corona virüsü aşısı gönüllü adaylar üzerinde uygulanıyor

ABD'li biyoteknoloji firması Moderna, koronavirüse karşı 'aşı' geliştirdiğini duyuran firmalar arasında yer alıyor. Moderna, yayınladığı zaman çizelgesiyle 'mRNA-1273' adlı koronavirüs aşı adayının evreleri hakkında bilgi verdi.

17:43 -
Haberler Sağlık
Corona virüsü aşısı gönüllü adaylar üzerinde uygulanıyor

Corona virüsüne karşı aşı geliştirdiğini açıklayan ABD’li firma virüsün ve kendi çalışmalarının tıbbi zaman çizelgesini açıkladı.

Çinli yetkililer, 11 Ocak tarihinde koronavirüsün (Covid-19) genetik dizilimini dünyaya açıklamasıyla, Moderna ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) koronavirüs aşı adayı mRNA-1273’ün genetik dizilimini oluşturdu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, 24 Şubat’ta aşı adayının Faz 1 klinik çalışmalarına başladı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 4 Mart tarihinde aşının başvurusunu inceleyerek klinik çalışmaların devam etmesine karar verdi.

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MODERNA: AŞI 12 VEYA 18 AY İÇİNDE HAZIR OLUR

Moderna firması, 23 Mart tarihinde aşının ancak 12 veya 18 ay arası bir sürede hazır olabileceğini açıkladı. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) 27 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, Moderna’nın geliştirdiği aşı adayını sağlıklı gönüllüler üzerinde deneyeceğini ifade etti. mRNA-1273 adı verilen aşı adayı, yaşları 18 ile 55 arasında değişen sağlıklı gönüllülere uygulanacak

DHA

 

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Son güncelleme: 17:51 03.04.2020
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