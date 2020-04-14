Corona virüsü aşısının denendiği ilk kişi konuştu

Corona virüsü salgını ile mücadelede tıp dünyası adeta zamanla yarışıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde yapılan aşı çalışmaları salgına çare olmaya çalışırken ABD’de başlanan aşı çalışmasında ilk denenen kişi Jennifer Haller yaşadıklarını The Telegraph gazetesine anlattı.

Aşı çalışmaları için gönüllü olmaya karar veren Haller, bu ilanı ilk olarak Faceboook’ta gördüğünü ve aklına “belki ben de bir katkıda bulunabilirim” fikrinin geldiğini söyledi. Bu kararı aldıktan sonra yakın çevresinin çekincelerini dile getirdiğini söyleyen Haller, “Evet birçok risk var ama ben son derece pozitif bir insanım ve riskleri gözardı etmek için elimden geleni yaptım” açıklamasını yaptı.

AŞI YAPILDIKTAN SONRA NELER OLDU?

Haller aşı yapıldıktan sonra ilk gün ateşinin bir miktar yükselmesi ve ikinci gün kolunda meydana gelen ağrı dışında hiçbir şikayet yaşamadığının söyledi. Corona virüsüne karşı aşının bulacağına emin olan Haller, insanların bilimsel çalışmalara gönüllü olarak yardım etmesi gerektiğini düşünüyor.

12-18 AY SONRA ONAY ALINABİLİR

ABD’nin Washington eyaletinde yapılan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda, ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.