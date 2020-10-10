Corona virüsü belirtileri neler? Corona ve grip aynı anda görülebilir mi?

Kendisinin ya da çevresindeki kişilerin corona virüsü kaptığı düşünen vatandaşlar corona virüsü belirtilerini araştırıyor. Virus hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların göz, ağız, buruna temasla bulaşabiliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

En yaygın semptomlar:

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı corona virüsü rehberine göre, Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşma bildirilmiştir. Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Virus hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir.

14 GÜNE KADAR BELİRTİ GÖSTERMEYEBİLİR

Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus taşıyabilir, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır. SARS-CoV ve MERS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 14 güne kadar inkübasyon süresi olabileceği düşünülmektedir. Yeni vaka serilerinde inkübasyon süresi değerlendirilmektedir.

COVID-19 VE GRİP AYNI ANDA GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Bu iki hastalık birlikte görülebilir mi? Doç. Dr. Sevim konu ile ilgili şu bilgileri verdi:

“*COVİD-19 ve influenzanın birlikte görüldüğü vakalar yayınlanmıştır. COVİD-19’da sadece influenza değil diğer viral enfeksiyonlar da birlikte görülebilir.

*Yapılan çalışmalarda vaka sayıları sınırlı da olsa; COVİD-19 hastalarının yüzde 1-4'ünde aynı anda influenza virüsü tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda COVİD-19 ve influenza olan kişilerde hastalığın belirtilerinin ve klinik seyrinin farklılık göstermediği bildirilmiştir. Ancak, vaka sayıları az olduğu için hastalığın nasıl seyredeceği konusunda kesin bir öngörüde bulunmak doğru değildir.

*Önümüzdeki aylarda grip vakalarının artması ve mikrobiyolojik tanı yöntemlerinin daha yaygın kullanılması ile bu konudaki bilgi ve deneyimler de artacaktır.”