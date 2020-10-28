Corona virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?

Corona virüsünde 2. dalga paniği tüm dünyada yaşanırken hastalık farklı belirtiler de göstermeye başladı. Bazı vakalarda belirtiler hiç olmazken bazılarında ise dikkat çekici belirtiler ortaya çıkıyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

En yaygın semptomlar:

– Ateş

– Kuru öksürük

– Yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:

– Ağrı ve sızı

– Boğaz ağrısı

– İshal

– Konjunktivit

– Baş ağrısı

– Tat alma veya koku duyusunun kaybı

– Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

– Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

– Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

– Konuşma veya hareket kaybı

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı corona virüsü rehberine göre, Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşma bildirilmiştir. Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Virüs hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir.

14 GÜNE KADAR BELİRTİ GÖSTERMEYEBİLİR

Asemptomatik kişiler solunum yolunda virüs taşıyabilir, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır. SARS-CoV ve MERS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 14 güne kadar inkübasyon süresi olabileceği düşünülmektedir. Yeni vaka serilerinde inkübasyon süresi değerlendirilmektedir.

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