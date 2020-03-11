Corona virüsü belirtileri neler? Sağlık Bakanlığı Corona virüsünden korunma yollarını anlattı…

Corona virüsü tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmelerinde corona virüsünden nasıl korunulacağını, belirtileri ve neler yapılması gerektiğini anlattı.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, yeni corona virüs enfeksiyonu için de geçerlidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı.

Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.

Olanbildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.

El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı.

Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengel ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanılmalıdır.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

En çok karşılaşılan belirtiler, ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır.

Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.

Yeni corona virüsünün kuluçka süresi 2 ile 14 gündür.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir.

CORONA VİRÜSÜ NEDEN ÖLÜMCÜL?

Fizyoloji ve Deneysel Tıp Uzmanı Doçent Oytun Erbaş neden ölümcül olduğunu şu sözlerle anlattı; “Virüsün akciğerde tutunduğu protein ACE/2 proteini. Bu protein akciğerin iltihap yapmasını ve su toplamasını önlüyor. ACE/2’ye yapışan virüs bu proteinin işlevini bozuyor. Bu sefer de damardaki su akciğerin içine geçiyor. Hasta kendi vücudundaki suda boğuluyor ifadesi yanlış olmaz. Ağır bir zatürre gibi düşünün. Akciğerde havanın yerine su girmesidir zatürre. Bu virüs zatürrenin daha ağırını yapıyor. Korona akciğerdeki ACE/2 proteinine tutunmasa bu kadar öldürmezdi. Diğer bir ölüm sebebi de kalbi tutarak kalp yetmezliği yapması ya da kalbi aniden durdurması. Bir kısım vakada da böbrek yetmezliği yapıyor. ACE/2 proteininin en çok bulunduğu yer bu üç organ. Akciğer, kalp, böbrek.”

“CORONA VİRÜSÜ EN ÇOK ASYALI ERKEKLERİ ETKİLİYOR”

Corona virüsün yapısı ve bulaşma riski ile ilgili Habertürk'e konuşan Doç. Dr. Oytun Erbaş, virüsün özellikle Asyalı erkekleri daha çok etkilediğine dikkat çekti. Virüsten korunmanın yollarına da değinen Erbaş'ın açıklamaları şöyle;

“Şöyle bir sorun var virüsle ilgili, akciğere tutunduğu yer ACE/2 proteini. Ona tutunuyor ama o aynı zamanda akciğerde iltihabı önleyen bir protein. Onu bozduğu için aşırı bir iltihaplanma ve su toplama oluşuyor. Bu anlamda virüsün tutunduğu yer kötü denk geldi. O proteine tutunmasa böyle şeyler olmayacak.

Bu protein en çok Asyalı erkeklerde var. Onların etkilenmesi kadınlara göre 3-4 kat fazla. Onun için temel risk grubu erkekler. Diğer bir sorun da sigara içenlerde bu protein daha fazla, bu yüzden de virüsün tutunması daha fazla. Duman virüsün tutunmasını hızlandırıyor. Çin, Tayland, Japonya, Hindistan çok büyük bir risk grubu. Arabistan Yarımadası da etkilenecek bölgelerden bir tanesi. Afrika ise pek etkilenmedi. Ama beyaz ve siyah ırkta bu protein neredeyse 6'da bir. Bu yüzden bütün dünyaya yayılsa beyaz ve siyah ırkta büyük oranda ölümler görülmeyecek. Biz Akdeniz ırkıyız, Asya'dan da aldık ama saf Asyalı değiliz.”