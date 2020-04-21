Corona virüsü hastalığı (COVID-19) yeni keşfedilen bir corona virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. COVID-19 virüsü, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında öncelikle tükürük damlacıkları veya burun yoluyla solunmasıyla yayılır. Peki, corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü başlangıçta nasıl belirtiler gösterir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

CORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) BELİRTİLERİ

COVID-19 virüsü insanları farklı şekillerde etkiler. COVID-19 bir solunum hastalığıdır ve enfekte kişilerin çoğu hafif ve orta şiddette semptomlar geliştirir ve özel bir tedaviye gereksinim olmadan iyileşir. Altta yatan çeşitli sağlık sorunları olan (astım, kronik bronşit (KOAH), kalp yetmezliği v.b.) olan ve 60 yaşın üzerindeki kişilerde hastalığın daha ağır seyretmesi ve ölüm riski daha yüksektir.

– Nefes darlığı

– Ağrı ve sızılar

– Boğaz ağrısı

– Çok az insanda da ishal, bulantı veya burun akıntısı

CORONA VİRÜSÜ BAŞLANGIÇTA NASIL BELİRTİLER GÖSTERİR?

Kişiler herhangi bir semptom göstermeye başlamadan 1 – 14 gün öncesinden hastalığa yakalanmış olabilirler. Corona virüsü hastalığının (COVID-19) başlangıçta görülen en yaygın belirtileri ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür.

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