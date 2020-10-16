Corona virüsü bir doktorun daha canını aldı

Corona virüsü salgınının başından itibaren 7 aydır ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarından gelen kötü haberler sıklaştı. Türk Tabipler Birliği(TTB) corona virüse yakalanan bir doktorun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

“TTB ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU”

TTB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Turan Yıldırım'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullandı.