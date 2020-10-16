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Corona virüsü bir doktorun daha canını aldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Elazığ'da görev yapan Dr. Turan Yıldırım’ın Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güncellenme: 16:35, 16/10/2020
Haberler Sağlık
Corona virüsü bir doktorun daha canını aldı

Corona virüsü salgınının başından itibaren 7 aydır ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarından gelen kötü haberler sıklaştı. Türk Tabipler Birliği(TTB) corona virüse yakalanan bir doktorun  daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

“TTB ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU”

TTB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Turan Yıldırım'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullandı.

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