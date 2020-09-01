Corona virüsü ile 5 ay süren mücadele

2 Nisan’da öksürük şikayeti ile Çorlu Devlet Hastanesi’ne başvuran, 47 yaşındaki kronik astım hastası Mustafa Sümek, 5 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eşinin 5 aydır hastanede olduğunu kaydeden Müşerref Sümek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Eşim 5 aydır burada. Doktorlarımız çok ilgilendiler hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ama eşim çok zor bir dönemden geçti, şu anda yeniden doğmuş gibi.”

MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYUN

Hastanın serviste takibini yapan Dr. Yunus Cem Tuncer vatandaşlara “Bu hastalığın kimde olduğunu bilmiyoruz, onun için maske, sosyal mesafe ve el hijyenine çok dikkat etmemiz ve kurallara uymamız gerekir” uyarısını yaptı. (İHA)