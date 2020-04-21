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Corona virüsü ile insanüstü mücadele… İşte tarihi görüntüler…

SÖZCÜ, Türkiye’deki bir özel hastanenin corona virüsü ile mücadelesini görüntüledi.

Sozcu.com.tr
14:39 -
Haberler Sağlık

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, vaka sayısı 2.5 milyonu, ölü sayısı ise 170 bini aştı.

Salgınla amansız bir mücadele yürüten Türkiye'de de vakalar artmaya devam ediyor.

SÖZCÜ, salgının Türkiye'de en çok etkilediği şehir olan İstanbul'da virüsle mücadeleyi görüntüledi.

Medicana International İstanbul Hastanesi'nin basın bürosuyla birlikte salgınla mücadeleyi görüntüleyen SÖZCÜ, dünya sağlık tarihine geçecek görüntülere şahitlik etti.

Hastanede sağlık çalışanlarının salgına karşı verdiği insanüstü mücadele dikkat çekiyor.

Corona Dünya istanbul Sağlık Sözcü Türkiye
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