Corona virüsü insan vücudunu nasıl etkiliyor?

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Çin’de tedavi olan ilk 99 hasta hakkında yapılan ayrıntılı bir araştırmanın sonuçları ise tıp dergisi Lancet’te yayımlandı.

Corona virüsü vücuda nasıl saldırıyor? Hastalığın belirtileri neler? Kimin ciddi şekilde hastalanması veya ölmesi olası? Hastalık nasıl tedavi edilir? Vuhan’daki Jinyintan Hastanesi’nde virüsle mücadelenin başını çeken doktorların yürüttüğü çalışma tüm bu soruların yanıtlarına ilişkin önemli bilgiler içeriyor.

CORONA VİRÜSÜ AKCİĞERE SALDIRIYOR

Jinyintan Hastanesi’ne götürülen 99 hastanın hepsinde pnömoni (zatürre) görüldü.

Hastaların akciğerlerinin iltihaplandığı ve oksijenin havadan kana geçtiği küçük keselerin suyla dolduğu gözlemlendi. Hastaların;

* 82’sinin ateşi yüksekti

* 81’i düzenli öksürüyordu

* 31’i nefes darlığı çekiyordu

* 11’i kas ağrısından, sekizi baş ağrısından, beşi de boğaz ağrısından şikayetçiydi.

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CORONA VİRÜSÜNDEN İLK ÖLÜMLER

Corona virüsü sonucu ölen ilk iki hasta, uzun süredir sigara içmelerine ve akciğerlerinin zayıflamasına rağmen sağlıklı gözüküyordu.

Hayatını kaybeden ilk hasta, 61 yaşında bir erkekti. Bu kişi hastaneye getirildiğinde kendisine zatürre teşhisi kondu.

Hasta, akut solunum sıkıntısı yaşıyordu, akciğerleri vücudunu hayatta tutmak için yeterli oksijeni salgılayamadı.

Solunum cihazına bağlanan hastanın önce akciğerleri tamamen devre dışı kaldı, sonra da kalbi, durdu.

İkinci hasta ise 69 yaşındaydı ve o da akut solunum sıkıntısından muzdaripti.

Hastaya bir akciğer makinesine bağlandı. Ancak ne yazık ki kurtarılamadı.

Kan basıncı düştüğünde hastanın zatürre olduğu görüldü, vücudunda septik şok yaşadığı tespit edildi.

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MARKET KAÇILANLARI

Corona virüsünün ilk olarak Huanan’da deniz ürünlerinin satıldığı marketteki canlı hayvanlarda görüldüğü düşünülüyor.

99 hastadan 49’unun marketle doğrudan bağlantısı vardı.

47 kişi ya dükkan sahibi ya da tezgahtardı.

İki kişinin ise marketten alışveriş yaptığı tespit edilmişti.

Virüsten en çok etkilenenler orta yaşlılar

99 hastanın çoğu orta yaş grubundaydı.

67’si erkek olan hastaların ortalama yaşı ise 56’ydı.

Ancak Çin’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin açıkladığı son veriler, virüsün kadınlarda görülme oranının erkeklere yaklaştığını gösteriyor.

Bu verilere göre yine de kadınların virüse yakalanma olasılıkları yüzde 20 daha az.

Aradaki farkın ise muhtemel iki nedeni var:

Erkekler kadınlardan daha ağır hastalık geçirmiş olabilir ve bu nedenle hastanede tedavi görmeleri gerekebilir.

Salgın başladığında, sosyal ve kültürel nedenlerle erkeklerin virüse yakalanma olasılığı daha yüksek olabilir.

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KADIN VE ERKEKLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Vuhan’daki Jinyintan Hastanesi’nden Doktor Li Zhang bu farkla ilgili olarak şunları söyledi:

“Kadınların viral enfeksiyonlara karşı duyarlılıklarının daha az olması, bağışıklıkta önemli bir rol oynayan X kromozomundan ve seks hormonlarından kaynaklanıyor olabilir. Bu da kadınların bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olmasında önemli bir rol oynuyor.

99 hastanın çoğunda, “bağışıklıklarının zayıf olması” sonucu gelişen ve vücutlarını virüse karşı savunmasız hale getirebilecek başka hastalıklar da görüldü.

Hastaların 40’ının kalplerinde ya da kan damarlarında sorun olduğu tespit edildi.

12 kişinin ise diyabet hastası oldukları ortaya çıktı.