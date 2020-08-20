Corona virüsü mutasyona uğradı mı? Bakan Koca’dan mutasyon açıklaması…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı basın toplantısında virüsün mutasyona uğradığını ancak virülasyonu etkileyecek bir durum olmadığını söyledi. Peki, corona virüsü bulaşıcılığını yitirdi mi? İşte Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalar…

CORONA VİRÜSÜ MUSTASYONA UĞRADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünün mutasyonu ile ilgili şunları söyledi;

*Bizde yapılan çalışma dahil olmak üzere bugüne kadar yapılan çalışmalarda çok kez mutasyona uğradığını biliyoruz ancak bunun virülasyonu etkileyecek bir durum olmadığını biliyoruz.

*Virüs virülansını daha kaybetmedi, etkisi devam ediyor. Yaz olması sebebiyle virülans değişikliği olmadı. Biz bunu Mart-Nisan'da da söylemiştik.

*Yazın bunun etkisini kaybedeceğini düşünmeyin, yazın bir şekilde kapalı ortamlarda kışın daha fazla olunduğu için kolay bulaşır, yazın açık havadan dolayı bulaşıcılık az olabilir. Virüs yaz da kış da bulaşıcılığını devam ettirir.