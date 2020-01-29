Corona virüsü nedir? Çin’den yayılan korona virüsü hangi ülkelerde görüldü?

Corona virüsü yayılmaya devam ederken virüs hakkında detaylar merak ediliyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünyanın çeşitli ülkelerinde de görüldü. Peki Corona virüsü nedir ve hangi ülkelere yayıldı?
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.
CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?
Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.
CORONA VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?
Çin (ana kara) – 5 bin 974 vaka
Hong Kong – 8 vaka
Macao – 5 vaka
Tayvan – 8 vaka
Tayland – 14 vaka
ABD – 5 vaka
Avustralya – 5 vaka
Singapur – 5 vaka
Malezya – 7 vaka
Güney Kore – 4 vaka
Japonya – 6 vaka
Fransa – 4 vaka
Vietnam – 2 vaka
Nepal – 1 vaka
Kanada – 2 vaka
Kamboçya – 1 vaka
Sri Lanka – 1 vaka
CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ
Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.
Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.