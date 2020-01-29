Corona virüsü nedir? Çin’den yayılan korona virüsü hangi ülkelerde görüldü?

Corona virüsü yayılmaya devam ederken virüs hakkında detaylar merak ediliyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünyanın çeşitli ülkelerinde de görüldü. Peki Corona virüsü nedir ve hangi ülkelere yayıldı?

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?

Çin (ana kara) – 5 bin 974 vaka

Hong Kong – 8 vaka

Macao – 5 vaka

Tayvan – 8 vaka

Tayland – 14 vaka

ABD – 5 vaka

Avustralya – 5 vaka

Singapur – 5 vaka

Malezya – 7 vaka

Güney Kore – 4 vaka

Japonya – 6 vaka

Fransa – 4 vaka

Vietnam – 2 vaka

Nepal – 1 vaka

Kanada – 2 vaka

Kamboçya – 1 vaka

Sri Lanka – 1 vaka

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.