Corona virüsü nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüslerin neden olduğu hastalıklar neler?

Corona Virüs’ün, Çin’deki ölümlere sebep olmasının ardından hastalığın ne olduğu araştırılmaya başlandı. Özellikle akciğer hastalığına neden olan ve ölümle sonuçlanabilen Corona virüsü hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cenevre’de kriz zirvesi talebinde bulundu. Peki Corona Virüsü nedir? Coronavirüslerin neden olduğu hastalıklar neler ve tedavisi var mı? İşte tüm bu soruların cevapları ve detaylı bilgiler.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insanların genellikle bir anda karşı karşıya kaldığı virüs çeşididir. İnsan corona virüsleri genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta corona virüsleri denilen dördüncü yeni bir grup da bulunuyor, bu da SARS-CoV. İnsan corona virüsleri ilk olarak 1960’ların ortasında tespit edildi ve şu ana kadar Suudi Arabistan, Güney Kore, Çin, Katar ve Ürdün’de görüldü.

Coronavirüsler alt familyası ait virüsün türlerdir Coronavirinae aile içinde Coronaviridae sırayla, Nidovirales . Koronavirüsler edilir zarflı virüsler bir ile pozitif sens , tek iplikçikli bir RNA genomu ve ile nükleokapsid sarmal simetri. Genomik boy koronavirüslerin yaklaşık 26 ila 32 arasında değişmektedir kilobaz , bir için en büyük RNA virüsü .

“Koronavirüs” adı , taç veya halo anlamına gelen Latin koronadan türetilir ve elektron mikroskobu (EM) altında virionların (virüsün enfektif formu) karakteristik görünümüne işaret eder. kraliyet tacı veya güneş korona anımsatan bir görüntü . Bu morfoloji , virüsün yüzeyini dolduran ve konak tropizmi belirleyen proteinler olan viral sivri (S) peplomerler tarafından oluşturulur .

Tüm koronavirüslerin genel yapısına katkıda bulunan proteinler sivri uç (S), zarf (E), membran (M) ve nükleokapsiddir (N). SARS koronavirüsünün spesifik durumunda ( aşağıya bakınız ), S üzerindeki tanımlanmış bir reseptör bağlanma alanı, virüsün hücresel reseptörüne, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2’ye (ACE2) bağlanmasına aracılık eder . Bazı koronavirüsler (özellikle Betacoronavirus alt grup A üyeleri ) hemagglutinin esteraz (HE) adı verilen daha kısa başak benzeri bir proteine ​​sahiptir .

KORONAVİRÜSLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Koronavirüsler öncelikle memelilerin ve kuşların üst solunum ve gastrointestinal sistemini enfekte eder . Halen bilinen yedi farklı koronavirüs suşu insanları enfekte eder. Coronavirüslerin insan yetişkinlerinde ve çocuklarında tüm soğuk algınlığının önemli bir yüzdesine neden olduğuna inanılmaktadır. Koronavirüsler , özellikle kış ve ilkbahar mevsiminde insanlarda ateş, boğazda şişen adenoidler gibi büyük semptomları olan soğuk algınlığına neden olur . Koronavirüsler neden olabilir pnömoni , doğrudan ya da viral pnömoni veya bir sekonder bakteriyel pnömoni ve bronşit , ya da direkt virüs bronşit ya da sekonder bir bakteriyel bronşit. Çok reklamı insan koronavirüs 2003 yılında keşfedilmiştir, SARS CoV neden ağır akut solunum yolu sendromu , her iki yol açması nedeniyle, (SARS), benzersiz bir patogenezi üst ve solunum yolu enfeksiyonları alt . Soğuk algınlığının nedensel ajanları olarak koronavirüslerin önemini ve ekonomik etkisini değerlendirmek zordur, çünkü rinovirüslerden (başka bir soğuk algınlığı virüsü) farklı olarak insan koronavirüslerinin laboratuvarda büyümesi zordur.

Coronavirüsler ayrıca çiftlik hayvanlarında ve evcil hayvanlarda, bazıları ciddi olabilecek ve tarım endüstrisi için bir tehdit olabilecek bir dizi hastalığa neden olur. Tavuklarda, bir koronavirüs olan enfeksiyöz bronşit virüsü (IBV) sadece solunum yolunu değil aynı zamanda ürogenital sistemi de hedefler . Virüs, tavuk boyunca farklı organlara yayılabilir. çiftlik hayvanlarının ekonomik olarak önemli koronavirüslerin içerir domuz koronavirüs ( bulaşıcı gastroenterit koronavirüs , TGE) ve sığır koronavirüs , her iki sonuç ishal genç hayvanlarda. Kedi koronavirüsü: iki form, kedi enterik koronavirüs, küçük klinik önemi olan bir patojendir, ancak bu virüsün spontan mutasyonu , yüksek mortalite ile ilişkili bir hastalık olan kedi enfeksiyonu olan peritonite (FIP) neden olabilir . Benzer şekilde, gelincikleri enfekte eden iki tip koronavirüs vardır: gelincik enterik koronavirüs, epizootik kataral enterit (ECE) olarak bilinen bir gastrointestinal sendroma ve ferret sistemik coronavirüs olarak bilinen virüsün daha öldürücü bir sistemik versiyonuna (kedilerde FIP gibi) neden olur (FSC). İki tür köpek koronavirüsü (CCoV) vardır, bunlardan biri hafif gastrointestinal hastalığa neden olan ve biri solunum yolu hastalığına neden olduğu bulunmuştur. Fare hepatit virüsü(MHV) , özellikle laboratuvar farelerinin kolonileri arasında yüksek ölüm oranına sahip salgın bir murin hastalığına neden olan bir koronavirüstür . Domuz akut ishal sendromu olarak adlandırılan HKU2 ile ilişkili bir yarasa koronavirüsü koronavirüs (SADS-CoV) domuzlarda ishale neden olur.

SARS CoV keşfinden önce, MHV en iyi çalışılmış hem koronavirüs olmuştu , in vivo ve in vitro olarak hem de moleküler seviyede. Bazı MHV suşları, farelerde multipl skleroz için murin modeli olarak kullanılan progresif bir demiyelinizan ensefalite neden olur . Bu hayvan koronavirüslerinin viral patogenezini , özellikle veterinerlik ve zoonotik hastalıklarla ilgilenen virologlar tarafından açıklığa kavuşturmaya yönelik önemli araştırma çabaları odaklanmıştır .

ÇİN’DEKİ SALGINDA ÖLÜ SAYISI 6’YA ÇIKTI

Çin'de ortaya çıkan yeni tür corona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Wuhan'da corona virüsü nedeniyle rahatsızlanan ve tedavi altına alınan 48 yaşındaki bir kadın ile 66 yaşındaki bir erkeğin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ülkede şu ana kadar görülen toplam vaka sayısı ise 291 olarak açıklanırken, vakaların 270'inin, salgının ilk kez ortaya çıktığı Wuhan'da görüldüğü ifade edildi. Ayrıca 15 sağlık personelinin salgından etkilendiği, bu kişilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

TAYVAN’DA İLK VAKA

Diğer yandan, Tayvan'da da söz konusu virüsten kaynaklı ilk vakaya rastlandığı açıklandı. Salgının başladığı Wuhan kentinden yakın tarihte Tayvan'a giden 55 yaşındaki bir kadının zatürre teşhisiyle tedavi altına alındığı, hastanın vücudunda yeni corona virüsüne rastlandığı kaydedildi. Daha önce Çin sınırları dışında Tayland'da iki, Güney Kore'de ve Japonya'da birer vaka tespit edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019-nCoV adı verilen virüse ilk kez Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde rastlanmıştı. Çinli sağlık birimleri, 11 milyonluk nüfusa sahip kentteki tedbirlerin sıkılaştırıldığını, tur gruplarının kenti terk etmelerinin yasaklandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, yeni virüsün yayılma tehlikesine karşı dünya genelindeki hastaneleri uyarmıştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarından Zhong Nanshan da dün Çin devlet televizyonunun yayınına katılarak hastalığın insandan insana bulaşabildiğini açıklamıştı.

BAYRAM TRAFİĞİ ÖNCESİ ENDİŞE

Çin'de Ay takvimine göre gelecek hafta yeni yıla girilecek. Yeni yılla birlikte başlayacak Bahar Bayramı'nda yaşanacak yoğun seyahat süreci salgının yayılması konusunda da endişelere yol açıyor. Çinli yetkililer, dünyanın en büyük iç göç hareketi olarak nitelendirilen dönemde vatandaşlara maske takmaları ve hijyene önem vermeleri gibi uyarılarda bulunuyor.

İHA