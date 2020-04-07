Corona virüsü testleri hangi hastanelerde yapılıyor? Corona virüsü testleri ücretli mi?

Alınan tüm önemlerle rağmen corona virüsü Türkiye'de yayılmaya devam ediyor. Hastalığa kapılıp kapılmadığını merak eden vatandaşlar ise ‘virüs testleri hangi hastanelerde yapılıyor' diye internette arama yapıyor. Virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk gün 6 hastane pandemi hastanesi ilan edilmişti. Bugün ise Türkiye genelinde pandemi hastanesi ilan edilen toplam 16 hastane bulunuyor. Türkiye genelinde ise 25 hastanede corona virüsü testi yapılıyor. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin üstünden 28 gün geçti ve şu an güncel verilere göre Türkiye'de 30 bin 217 corona virüsü kapmış hasta bulunuyor.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ ÜCRETSİZ Mİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşağıda listesi bulunan hastanelerde corona virüsü testi yaptıran vatandaşların herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ HANGİ HASTANELERDE YAPILIYOR?

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi