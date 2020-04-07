Corona virüsün en yaygın belirtisi nedir? Corona virüs pandemisinde son gelişmeler…

İlk defa Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hayatı adeta felç eden corona virüsü, dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyon insanı enfekte etti. Son 24 saat verileri ele alındığında corona virüs sebebiyle 74. 816 kişi ise hayatını kaybetti. Peki corona virüsün en yaygın olarak görülen belirtisi nelerdir? Corona virüsten korunmak için nasıl tedbirler alınmalıdır?

EN ÇOK TESPİT EDİLEN BELİRTİLER: ATEŞ, ÖKSÜRÜK VE NEFES DARLIĞI

Sağlık Bakanlığı'nın verileri incelendiğinde corona virüse yakalanan insanlarda en çok görülen belirti yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes almada zorluk olarak gözüküyor…

Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgilere göre, kişiler herhangi bir semptom göstermeye başlamadan 1 – 14 gün öncesinden hastalığa yakalanmış olabilirler. Corona virüsü hastalığının (COVID-19) en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Çoğu kişi (yaklaşık %80) özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmektedir.



CORONA VİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler corona virüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.