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Corona virüsünde iki yeni semptom ortaya çıktı!

Şu ana kadar 2 milyondan fazla insanı hasta eden ve 140 binden fazla can alan corona virüsü (Covid-19) hakkında yeni bir araştırma yayımlandı. Araştırmaya göre coronanın iki yeni semptomu olabileceği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
21:54 -
Haberler Sağlık
Corona virüsünde iki yeni semptom ortaya çıktı!

Çin’in Wuhan kentindeki Huazhong Teknoloji ve Bilim Üniversitesi’ndeki corona virüsü araştırmasında yeni iki semptoma rastlanıldı.

Hastaların çoğunda şimdiye kadar en sık kuru öksürük ve 37,5 ile 39 derece arasında yüksek ateş gözleniyordu.

Ancak araştırmayı yapan bilim insanları coronanın iki farklı şekilde daha kendisini belli ettiğini ortaya koydu.

Bu iki semptoma göre corona virüsü hastalarının bazılarında baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı görülüyor.

214 hasta üzerinde yürütülen çalışmalarda bu iki semptomun yüzde 36’lık bir oranla insanları rahatsız ettiği ortaya çıktı.

Araştırmacı Ling Mao, “Bazı hastalar tipik semptomlar yerine nörolojik belirtiler gösterebiliyor” dedi.

Mao, doktorları bu tip nörolojik rahatsızlığı olanlara da corona testi yapılabileceği konusunda uyardı.

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Son güncelleme: 21:55 16.04.2020
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